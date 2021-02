La finalisation des travaux du marché Ndoumbé Diop de Diourbel, dont la pose de la première pierre avait été faite il y a 3 ans, impacte beaucoup la bonne marche de lieu, à cause du fait que l’incendie s’était déclaré au centre du marché.

Le marché Ndoumbé Diop de Diourbel est en chantier depuis mars 2018. Ce, après un violent incendie qui avait réduit en cendres plus de 50 cantines et des étals. A en croire le délégué du marché, Modou Guèye Diop, les travaux devaient être finalisés depuis très longtemps. «Les travaux ont duré presque 3 ans, car la pose de la première pierre a été faite en mars 2018. Alors que les autorités compétentes nous avaient promis que les travaux seraient faits dans un intervalle de six mois», a-t-il expliqué. Un retard, dit-il, qui a d’énormes conséquences par rapport à la bonne marche du marché, parce que l’incendie s’était déclaré au centre du marché.

«La situation la plus inquiétante, c’est que personne ne peut traverser le marché. Plus de 50 cantines et des étals avaient pris feu et leurs propriétaires se sont dispersés dans les différentes artères du marché. Vous voyez les dommages que tout cela peut entraîner durant tout ce temps», regrette-t-il. Par exemple, souligne-t-il, le Programme de désengorgement des marché, lancé par le chef de l’Etat, ne peut pas être effectif au niveau du marché Ndoumbé Diop de Diourbel, parce que les commerçants impactés sont obligés de fréquenter la route.

Malgré le retard des chantiers, M. Diop s’est réjoui de la qualité des travaux avant d’ajouter que le gouvernement a entièrement financé les constructions à hauteur de 4 millions de francs Cfa et les cantines seront gratuites. «Cet établissement commercial est en train d’être construit dans les normes. Même les canalisations sont prises en compte. 118 cantines sont en train d’être construites à l’intérieur du marché, 240 tables pour la vente de légumes et 300 tables pour celle des poissons», a-t-il détaillé.

Interpellé sur la question, le maire de la ville de Diourbel a profité de la cérémonie de pose de la première pierre du marché Kadega, sis au quartier Keur Cheikh, pour signaler que les cantines seront réceptionnées en moins de deux mois. En ce sens, Malick Fall a fait savoir que la Senelec a validé le plan de l’électrification et ils sont en train de faire la peinture.