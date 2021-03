Les habitants de la localité de Golf Sud sont en deuil. Ablaye Samb a été retrouvé pendu chez lui. Imam à la mosquée de Golf Sud dénommée Alimatou Sadiya et située vers les Niayes, ce dernier était atteint d’une maladie incurable. Depuis, il souffrait terriblement, renseigne un de ses proches. N’en pouvant plus, il a décidé de mettre fin à sa vie, renseigne-t-on. Hélas hier, vers 15H, la nouvelle est tombée, alors qu’il s’était rendu dans sa salle de bain. Après des minutes, la famille s’inquiétant de son absence qui durait, a décidé alors d’aller voir ce qui se passait. L’horreur venait de se produire et, grosse fut la surprise lorsque les membres de la famille ont retrouvé le père de famille qui se serait pendu à l’aide d’une corde solide. La famille, déboussolée, ameute par des cris les voisins. Tous se retrouvent à terre presque paralysés. Les voisins, qui ont pris d’assaut la maison, n’en revenaient. Et chacun se posait la question de savoir ce qui s’était réellement produit. Qu’est-ce qui a poussé Imam Samb à mettre fin à sa vie ? Sur ce, la police et les sapeurs-pompiers sont alertés. Ainsi, le corps sans vie de Ablaye Samb sera évacué à l’hôpital Aristide Le Dantec.

Moustapha Aly, un ami proche du défunt, dira : «C’est regrettable, c’était un homme pieux. Il a fait ses études en Egypte. Très cultivé en connaissances islamiques et maîtrisant extraordinairement la langue arabe, il faisait partie des meilleurs ici à Golf Sud. Je me souviens qu’il avait organisé une quête pour la finition de la mosquée. Aujourd’hui si le chantier de la mosquée est fini, c’est grâce à lui. Nous demandons au Tout-Puissant de l’accueillir dans son paradis céleste».

Du côté des populations, on pleure la perte de quelqu’un qui avait beaucoup d’estime pour les gens.