Invité du Jury du dimanche (Jdd) d’Iradio, Abdoulaye Sène, Secrétaire exécutif du 9e forum mondial de l’eau Dakar 2022, a expliqué les raisons pour lesquelles le Sénégal a été choisi pour accueillir le Forum mondial de l’eau en 2022.

Le Secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l’eau Dakar 2022 justifie le choix du Sénégal pour accueillir cette assemblée. Abdoulaye Sène qui faisait face au Jury du dimanche (Jdd) de nos confrères d’Iradio, a indiqué que le Sénégal est réputé pour son engagement, ses performances dans le domaine de l’eau. Notre pays, souligne-t-il, est le premier pays au monde à avoir organisé un débat, aux Nations unies, en novembre 2016, à l’occasion de sa présidence du Conseil, un débat sur Eau, Paix et Sécurité. Mieux, ajoute-t-il, «le monde aujourd’hui, nous reconnaît d’avoir fait un pas aussi important. Le Sénégal reste un pays cité en exemple en matière de coopération dans la gestion transfrontalière des eaux partagées. Nous sommes l’un des rares pays à accueillir deux sièges de deux organisations d’eau partagée. L’Omvs (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal : Ndlr) et l’Omvg (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie : Ndlr). Et le Sénégal a dégagé une somme de volonté, d’engagement, d’efforts pour en faire les organisations les plus exemplaires en termes de solidité politique malgré les soubresauts entre les Etats».

Ne s’arrêtant pas là, le Secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l’eau Dakar argue aussi que le Sénégal a contribué à développer des infrastructures majeures qui ont permis de régler pas mal de questions liées à la salinisation des eaux, à des inondations, à l’aménagement de terres agricoles, à la production électrique mais aussi à la préservation de l’environnement sahélien. Le Sénégal, dit-il, est aussi un pays, au-delà de la réussite de ses politiques nationales en matière d’eau, considéré comme une référence. Au-delà de tout cela, assure M. Sène, «nous avons pu présenter une candidature très solide avec un large portage. Nous avons réussi à mettre toutes les institutions africaines à nos côtés. Le Sénégal veut se positionner comme un hub pour les grandes rencontres mondiales».

L’organisation du 9e Forum mondial de l’eau a été prévue le 22 mars 2021. Mais à cause de la pandémie du Covid-19, la rencontre a été reportée jusqu’en mars 2022. Et à en croire le Secrétaire exécutif, le Sénégal est fin prêt. Beaucoup de chefs d’Etat devraient prendre part à ce grand sommet. La participation du Pape n’est pas écartée. Abdoulaye Sène assure qu’il y a de bonnes perspectives.