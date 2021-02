Le Covid-19 poursuit sa progression dans le pays. Au nombre déjà important de patients, qui souffrent de cette maladie, se sont ajoutés hier 211 nouvelles infections et huit nouveaux décès. Selon le directeur de la Prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, sur 2040 tests réalisés, 211 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,34 %.

D’après le Dr Ndiaye, les nouvelles contaminations comprennent 75 cas contacts suivis et 136 autres issus de la transmission communautaire.

Mais le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale informe de la guérison de 99 patients, après avoir été contrôlés négatifs. Cependant, 53 autres sont dans un état sévère et sont pris en charge dans les services de réanimation des structures de traitement, précise-t-il.

Depuis l’apparition de la pandémie, le 2 mars, le Sénégal compte 33 453 cas positifs dont 27 893 guéris, 840 décès et 4719 patients encore sous traitement dans les centres hospitaliers.