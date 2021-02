Le nombre de cas positifs au Covid-19 ne fléchit toujours pas. Dans la capitale tout comme les régions, les nouvelles contaminations se conjuguent au pluriel. D’après Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, la région de Dakar, à elle seule, a enregistré pour la journée d’hier 84 cas issus de la transmission communautaire et les autres 103.

En fait, sur 2 762 personnes testées, 290 ont été déclarées positives au corona et réparties comme suit : 103 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et 187 provenant de la transmission communautaire. Ce qui permet de dire que les autorités ne se sont pas trompées en installant le couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès, car si la capitale a enregistré 84 cas communautaires, celle du rail n’est pas en reste avec 16 cas, suivie de la région de Saint-Louis avec 12 cas.

Le Covid-19 a fini ainsi d’étendre ses tentacules dans tout le territoire national. Toute­fois, l’on peut se réjouir avec le nombre important de patients guéris. Le directeur de la Prévention annonce que 265 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 50 autres sont présentement dans un état critique et pris en charge dans les services de réanimation des centres de traitement, et 5 décédés des suites de la maladie, informe le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale.

A ce jour, 34 mille 031 cas positifs ont été enregistrés dans le pays depuis l’apparition de cette maladie. Parmi ces patients, 28 mille 377 sont guéris, 857 ont succombé des effets de cette maladie et 4 796 sont encore sous traitement.