Le khalife général de Médina Baye à Kaolack (centre), Cheikh Mahi Ibrahima Niass, s’est fait vacciner jeudi soir contre le nouveau coronavirus, dans l’espoir que son exemple contribuera à rassurer les populations sur la fiabilité du vaccin, a constaté l’Aps. La campagne de vaccination a été lancée mercredi à Kaolack où le gouverneur Alioune Badara Mbengue a été la première personne à être vaccinée contre le nouveau coronavirus.

Le khalife général de la cité religieuse de Médina Baye, après s’être fait vacciner devant le chef de l’Exécutif régional et certaines autorités sanitaires, a invité les «plus sceptiques» à faire de même, relevant que la vaccination «est le meilleur moyen pour le moment d’éviter le Covid-19».

«Il faut qu’on arrête» avec toutes les rumeurs sur la non-fiabilité supposée du vaccin ou sa prétendue dangerosité, évoquant en particulier les rumeurs et théories du complot visant Bill Gates et particulièrement la fondation philanthropique qu’il a créée avec son épouse Melinda Gates au début des années 2000.

Le patron de Microsoft est accusé de vouloir développer les vaccins pour faire baisser le nombre d’humains sur la planète. «Il n’en est pas capable. Seul Dieu peut faire une chose pareille», a assené le khalife général de Médina Baye, revenant sur cette rumeur.

D’autres dignitaires de la cité religieuse ont été vaccinés à la suite du khalife général dans le but de montrer l’exemple et de rassurer les populations sur la fiabilité du vaccin.