La campagne de vaccination contre le Covid-19, entamée mardi dernier, se poursuit sans anicroche.

Le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye a annoncé hier 265 nouveaux cas positifs et 7 nouveaux décès. Sur un test réalisé sur 2308 personnes, «265 ont contracté le virus à corona soit un taux de positivité de 11, 50%», a dit le directeur de la Prévention.

Selon Dr Ndiaye, les nouvelles infections enregistrées comprennent 96 cas contacts déjà suivis par les services sanitaires et 169 cas dits communautaires.

Encore une fois, précise le porte-parole du ministère de la Santé, c’est la capitale qui a le plus grand nombre d’infections. Ainsi, on a noté que 78 de ces infections communautaires ont été enregistrées à Dakar et 91 dans les régions de l’intérieur.

Toutefois, 283 patients suivis par les médecins dans les centres de traitement, ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris au moment où 52 cas graves étaient pris en charge par les services de réanimation.

Depuis le 2 mars dernier, date où le Sénégal a enregistré son premier malade, 34 520 cas positifs ont été enregistrés dont 28894 personnes guéries, 872 décédées et 4753 patients encore sous traitement.

El Hadj Mamadou Ndiaye a déclaré qu’à la date d’hier, 28 553 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 depuis le lancement de la campagne de vaccination mardi dernier.