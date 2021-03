La vallée du fleuve Sénégal n’est pas concernée par le Projet Agri-Jeunes dont le financement est estimé à hauteur de 54 milliards de francs Cfa visant la création de 150 000 emplois dans huit régions du Sénégal. Les régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda ne sont pas concernées par ce projet. Ce qui soulève moult interrogations chez les jeunes, notamment ceux de Matam qui ne décolèrent pas. Ils se passent le mot et dénoncent un paradoxe. Des activistes, des jeunes rappeurs, militants de partis politiques se demandent pourquoi la vallée du fleuve Sénégal n’est pas concernée par le Projet Agri-Jeunes piloté par le ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural. «La vallée du fleuve Sénégal (Saint Louis, Matam et Tambacounda) est totalement zappée. Comment justifier ce choix, si on connaît les potentialités agricoles de ces trois régions ? On n’ose pas nous dire que la vallée du fleuve ne fait pas partie du monde rural», s’interroge le jeune blogueur et activiste, Yéro Guissé, originaire de Matam.

Dans le cadre de sa politique de création d’emplois agricoles, l’Etat du Sénégal via le ministère de l’Agriculture, en partenariat avec le Fonds international de développement agricole (Fida), la Banque africaine de développement (Bad), met en œuvre ce projet afin d’aider les jeunes porteurs de projets âgés de 15 à 35 ans, en ciblant les 8 régions notamment, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Louga, Kaolack, Ziguinchor, Sedhiou et Thiès.

Pour la sélection, un formulaire est en ligne servant de fiche d’identification des jeunes ruraux porteurs d’idées de projet. Seulement, celui-ci ne con­cerne pas tous les Sénéga­lais.

Dans ce contexte, le Président Macky Sall, qui envisage une visite dans la région de Matam, risque d’être accueilli par des brassards rouges dont il verra bien la couleur.