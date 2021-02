L’épouse de l’administrateur de Pastef Birame Soulèye Diop, est mise en cause dans une affaire d’injures. Selon Dakar, la dame aurait insulté des hautes autorités de l’état par message.

Un ministre d’État et une autre autorité ont reçu ces messages des téléphones que détenaient l’épouse de Birame Soulèye Diop et Abass Fall, le coordinateur de Pastef Dakar.

Ils ont été géolocalisés et les enquêteurs les ont arrêtés. Ils sont tous les deux placés en garde à vue. Selon Dakaractu, d’autres arrestations sont attendues.