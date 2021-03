Le chef de l’Etat a déclaré hier, en réunion du Conseil des ministres, le projet 100 000 logements d’utilité publique.

Le Président Sall a réitéré hier, en Conseil des ministres, «son attachement particulier au déroulement adéquat» du projet 100 000 logements. Un projet national d’envergure qui, selon lui, «reste un marqueur de son action de consolidation de l’équité sociale et territoriale». Le président de la République a ainsi, informé «le conseil de sa décision de déclarer d’utilité publique, le Projet 100 000 logements et a demandé à cet effet, au ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, en relation avec le ministre des Finances et du budget, de préparer les projets de décret y relatifs».

Dans la mise en œuvre de ce projet, Macky Sall souhaite également, que les sociétés immobilières publiques ainsi que les coopératives d’habitat soient en première ligne. A ce propos, le président de la République a-t-il demandé au ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique et à la secrétaire d’Etat en charge du logement de «redynamiser les coopératives d’habitat et de renforcer, avec le concours du ministre des Finances et du budget, le repositionnement des sociétés d’Etat, les promoteurs publics (Sicap Sa et Sn Hlm), dans l’exécution du Projet».

D’après le communiqué du Conseil des ministres, il invite «le ministre des Finances et du budget, en relation avec le ministre et la Secrétaire d’Etat en charge du logement, de finaliser, d’ici le 15 mars 2021, avec l’ensemble des ministères impliqués et des parties prenantes, un Plan d’actions triennal visant l’optimisation des financements et l’intensification des réalisations de logements sociaux sur l’ensemble des départements du Sénégal».

Aussi exhorte-t-il «le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, de mieux encadrer l’écosystème de la construction, notamment l’activité des développeurs et promoteurs immobiliers, mais également de rationaliser les interventions complémentaires du Fonds pour l’habitat social (Fhs) et de la Société d’aménagement foncier et de la rénovation urbaine (Safru Sa)».

Macky Sall recommande, en outre, au ministre des Finances et du budget, d’accélérer l’intégration des prêts aux logements des fonctionnaires communément appelés prêts Dmc (Direction de la monnaie et du crédit) dans la structuration des financements du logement, d’explorer avec la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), le système de titrisation des créances et l’ancrage du crédit foncier, afin d’asseoir le financement durable et optimal du logement social.

Le Président Sall a cependant, salué, vendredi dernier, lors de la réunion présidentielle , «l’effectivité du projet avec en ligne de mire une dynamique de production de 20 000 logements par an avec un premier lot de 10 076 dans la phase d’urgence sur une superficie de 285 hectares». Sur les avancées, Macky s’est félicité de «l’opérationnalisation du Fonds de l’habitat social, la création de la Société d’aménagement foncier et de Rénovation urbaine et l’inscription de 255 541 Sénégalais sur la plateforme 100 mille logements».