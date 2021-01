L’Interprofession avicole du Sénégal (Ipas) va proposer au gouvernement un plan de relance de l’aviculture d’ici février prochain, a déclaré son coordonnateur technique, Amadou Guèye. «On est en train de préparer un plan global de relance qui englobera tous les aspects de la filière. L’impact du Covid-19 sur l’aviculture n’est qu’un aspect de ce plan», a précisé M. Guèye. La proposition qui sera faite au gouvernement, à la demande de ce dernier, va prendre en compte les «forces», les «faiblesses» et les «contraintes» de ce sous-secteur de l’élevage, a-t-il dit. Le plan tiendra également compte de la règlementation, de la consommation, de la compétitivité, des intrants dont ont besoin les aviculteurs et des perspectives de la filière d’ici 2035, selon le coordonnateur technique de l’Ipas. Selon Amadou Guèye, la filière a été affectée par l’Etat d’urgence et le couvre-feu instaurés pendant plusieurs mois en 2020 pour réduire les risques de propagation du Covid-19, car les aviculteurs n’arrivaient pas à se déplacer pour s’approvisionner ou écouler leur production.

Les membres de l’Ipas ont reçu 200 millions de francs Cfa de l’Etat en guise de compensation, a-t-il dit, assurant que l’aviculture est pour le moment indemne de la nouvelle vague de Covid-19. L’Etat d’urgence et le couvre-feu instaurés dans les seules régions de Dakar et Thiès (ouest) n’empêchent pas les professionnels du sous-secteur de dérouler convenablement leurs activités, selon M. Guèye.

APS