Dans la capitale tunisienne, le président de Teungueth Fc, Babacar Ndiaye, a accordé un entretien à Sport News Africa. Morceaux choisis.

Premiers pas en Afrique

«On découvre la Coupe d’Afrique mais nous sommes tout de même en train de faire un bon parcours. Car, on a beau parler de chance mais battre le Raja n’est jamais un hasard. Maintenant, tout le monde nous attend. Pour vous dire, hier, le président de l’Espé­rance de Tunis me demandait dans quel hôtel il pourrait loger à Dakar. Je lui ai dit Radisson mais il m’a dit que le président du Raja le lui déconseille (rires). Donc, c’est dire qu’ils se passent les informations.»

Objectif en Ligue des Champions

«Au début, c’était de tout faire pour participer à la phase de poules. Mais les gens nous prenaient peut-être pour des fous. Maintenant on y est. On ne peut pas avoir la prétention de gagner la coupe, mais on va jouer à fond chaque match. Sur les 16 équipes, on est la plus petite en termes de budget et d’effectif. Tout le monde doit certainement se dire que contre Teungueth Fc, c’est déjà 3 points acquis. C’est ce que disaient sûrement le Raja et les Gambiens. Nous acceptons cette position d’outsiders mais on ne lâchera rien. Je sais que nous ne serons pas ridicules.»

Budget pour l’Afrique

«On y va match par match. Chaque déplacement coûte au moins 20 millions Cfa. Il y a aussi les billets d’avion, les hôtels, les changements de dates à gérer et les primes à payer. Il faut compter entre 20 et 30 millions pour les primes d’ici la fin de saison. Avec les 6 matchs à jouer, vous êtes à 180 millions Cfa. On finira la saison en dépensant presque 400 millions Cfa. J’entends d’ailleurs au Sénégal, les gens répéter «oui Teungueth Fc va recevoir 250 millions Cfa de la Caf». Mais c’est juste une bouffée d’oxygène. C’est loin de régler nos soucis.»

Risques manipulation des tests Covid-19

«C’est certain que l’on n’est jamais à l’abri à 100%. Vous êtes à la merci de toutes ces institutions au niveau local. Et surtout, on connait le pouvoir de ces équipes dans le Maghreb. A mon avis, la Caf devrait faire un effort et gérer, elle-même, ces tests Covid. Nous sommes tous partis négatifs de l’Institut Pasteur et de l’Irecef. Mais imaginez que l’on vous dise que vous n’avez que 10 ou 15 joueurs aptes à l’arrivée. Vous avez certainement suivi l’épisode des Kaiser Chiefs en Afrique du Sud. Ils n’arrivent pas à venir au Maroc parce qu’on leur dit qu’ils n’ont pas de visas spéciaux. Même pour venir en Tunisie, on a eu quelques soucis à l’aéroport. Ils ont dit que notre hôtel ne fait pas partie des hôtels commerciaux. Ils font tout pour nous déstabiliser. Il y a deux joueurs qui avaient des erreurs sur leurs noms. Les Tunisiens ne voulaient pas qu’ils embarquent. J’ai dû acheter des billets supplémentaires pour qu’ils prennent la Royal Air Maroc et rallient la Tunisie. Ils ne sont d’ailleurs arrivés que vendredi, la veille du match. Mais, on fera avec car on en sort toujours plus expérimentés.»

Avec Sport News Africa