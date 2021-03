En dépit de la situation actuelle dans le pays, le match Teungueth Fc-Mc Alger aura bien lieu ce samedi à Lat Dior. Un match comptant pour la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des champions et que les Rufisquois devront gagner pour se relancer.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) annonce que le match de Ligue des Champions entre Teungueth Fc et Mouloudia Club d’Alger est maintenu en dépit de la situation qui prévaut actuellement dans le pays. L’instance fédérale précisant dans la même foulée que les championnats sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, pour des raisons de l’indisponibilité du service d’ordre.

Ce match, prévu à 16h au stade Lat Dior de Thiès et comptant pour la 3e journée de la phase de poules, revêt un fort enjeu pour les Rufisquois. Avec un point en deux matches, les hommes de Youssouph Dabo se doivent de s’imposer à domicile pour se relancer dans le groupe D.

Exercice difficile face à des Algériens rompus à la compétition et qui cherchent leur premier succès. Mais côté sénégalais l’espoir demeure de voir le Tfc décrocher son premier succès.

«Il faut continuer à travailler parce que nous avons des situations pour marquer des buts et gagner. Comme je l’ai dit, c’est surtout cette croyance en nous qu’il faut améliorer et savoir qu’on a des arguments valables comme les autres adversaires de la poule D. ça va venir. Le jour où cela va se passer une fois, ça va s’enchaîner», a assuré le technicien dans Stades.

L’ancien coach des U20 du Sénégal dit se «préparer toujours pour gagner l’adversaire. Maintenant, gagner cela ne se décrète pas. C’est des choses qu’il faut mettre en pratique. Il faut qu’on soit plus dans l’action que dans la réaction, samedi, In Saha Allah».

Les Sénégalais devront cependant faire preuve de prudence face à une équipe algérienne en forme en championnat. Malgré le changement d’entraîneur, le Mc Oran semble passer à la vitesse supérieure au niveau local.

Suffisant pour mesurer l’ampleur du danger dont les Rufisquois feront face ce samedi.

Championnat basket : Les matchs du week-end reportés

Tout comme le championnat de football, celui du basket-ball est aussi suspendu. Pas de matchs en National 1 masculin et féminin. Les matchs du week-end comptant pour la 8e journée de la saison sont reportés jusqu’au prochain week-end 13 et 14 mars prochain informe le communiqué de la Fsbb.

Cette décision de l’instance est prise en raison des nombreuses manifestations notées dans quelques localités. Occasionnant des saccages et destructions des biens publics et privés et compte de l’indisponibilité des forces de l’ordre.