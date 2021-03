Le président de la République a fait une déclaration suite aux séries de manifestations enregistrés ces derniers jours. Macky Sall qui a appelé au calme, dit comprendre la « colère exprimée ». « J’invite au calme et à la sérénité. Evitons la logique de l’affrontement qui mène au pire (…) Je félicite les forces de sécurité car sans eux le bilan serait plus lourd ils ont fait preuve de sang froid » a expliqué le Président ». C’est dans cette optique qu’il a annoncé la prise en charge sanitaire des blessés et à rendu hommage aux familles des victimes. Dans ce sillage, Macky Sall reconnait que les » efforts consentis pour les jeunes (..) sont insuffisants ». A cet effet, il a annoncé une réorientation budgétaire. Toujours dans le même contexte, il a relevé les heures du couvre feu. Qui sont désormais entre 00 heures et 5 heures du matin.

Remerciant les émissaires pour trouver une solution à la crise, Macky a assuré être » à l’écoute des conseils, suggestions et recommandations positives. J’ai écouté et entendu leur message ». Pour autant, Macky qui a fait part de son ouverture au dialogue, a tout de même a demandé de « laisser la justice faire son travail en toute indépendance ». Le président de la République déclare qu’il fera usage de » tous ses pouvoirs pour protéger les institutions ».

Durant la majeur partie de son discours, Macky Sall s’est positionné en rassembleur. Il a explique que le Sénégal est une seule et unique famille, par conséquent à il a invité à l’union.