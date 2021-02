Sacré Sénégal ! Avec tous les morts enregistrés, les cas confirmés, on refuse de se vacciner. Surtout venant de personnes âgées, fragiles et donc plus exposées aux ravages du Covid-19. Le président de la République n’avait même pas besoin de menacer de donner nos doses à d’autres. A un moment donné, quand les autres peuvent être une menace, l’autorité doit user de mesures dissuasives. Parce qu’il faut le regretter, on a affaire à des gens majeurs et non vaccinés.