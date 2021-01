Deux jours après les scènes de révolte qui ont embrasé Mbour 4 Extension, six des douze personnes arrêtées ont été placées sous mandat de dépôt, hier, à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès. Elles sont poursuivies pour trouble à l’ordre public, violence et voie de fait, participation à une manifestation non autorisée. Les manifestants s’opposaient samedi dernier à une opération de démolition de constructions dites irrégulières et bâties dans la forêt classée, menée par la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (Dscos).