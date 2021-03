Chaque mois, l’African Blogtable donne la parole aux meilleurs spécialistes de basket-ball du continent pour qu’ils répondent à certaines questions brûlantes concernant la saison 2020-2021 de la NBA.

Quel joueur êtes-vous le plus impatient de voir lors du 70e All-Star Game ce dimanche ?

Quel est votre favori pour le concours à 3 points ?

Qui remportera le concours de dunks selon vous ?

Amine El Amri, Le Matin (Maroc) : Nous voilà à ce moment merveilleux de l’année ! Il est très difficile de désigner un joueur à suivre en particulier. Mais pour ma part j’ai vraiment hâte de voir la fierté de l’Afrique cette saison, Joel Embiid. Comme il n’y a pas d’affiliation aux conférences, cela vaut la peine d’attendre pour découvrir qui les deux capitaines auront choisi. Malgré l’absence du public, je pense que le All-Star Game 2021 sera tout à fait unique et mémorable.

Mon pronostic pour le concours à 3 points MTN DEW : en présence du maître Steph Curry, qui connaîtra sa septième participation, les autres concurrents auront du mal. Ceci étant dit, la présence de six All-Stars au concours à 3 pts de cette année est quelque chose d’énorme quand on sait à quel point les shooters peuvent être compétitifs.

Pour l’AT&T Slam Dunk, l’issue s’annonce indécise cette année. La plupart des gens ne savent presque rien d’Obi Toppin, de Cassius Stanley et d’Anfernee Simons, mais je suis sûr que la confrontation du week-end répondra à toutes leurs interrogations. Simons a donné un aperçu de son talent dans la bulle l’an passé, ce gamin sait vraiment manier la gonfle. Cassius Stanley a une détente tout simplement phénoménale (enregistrée à 1,12 m en cours de match). Quant à Obi Toppin, il a déjà figuré dans un top des meilleures actions cette semaine, donc il semble déterminé à gagner ce concours. Au doigt mouillé, je dirais Obi Toppin.

Mohamed Youssef, Filgoal.com (Égypte) : Moi j’observerai Luka Doncic pour sa deuxième sélection au All-Star Game après avoir pris de la bouteille dans la ligue et sachant que c’est l’un des plus jeunes élus dans le cinq majeur.

Je vois Stephen Curry gagner le concours à 3 pts et Anfernee Simons remporter le Slam Dunk.

Nafy Amar Fall, Wiwsport (Sénégal) : Joel Embiid ! C’est l’homme en forme des 76ers cette saison et j’admire tout ce qu’il a accompli ces quatre dernières années. La quatrième apparition du pivot camerounais au ASG sera l’occasion de montrer toute l’étendue des mouvements avec lesquels ils nous a éblouis pendant la saison. Et le match de dimanche devrait encore asseoir son statut de prétendant au titre de MVP.

Pour le concours à 3 pts, je mise totalement sur Curry. C’est le maître du tir longue distance de la ligue et après avoir été absent en 2019, il aura à cœur de confirmer son retour au sommet dans ce concours. Le vainqueur de l’édition 2015 est sans aucun doute le favori devant tous les autres candidats.

Comme Zion ne sera pas de la partie, je choisis Obi Toppin pour le Slam Dunk. D’après moi, c’est une excellente occasion de se montrer pour le rookie. Outre sa motivation à participer et à proposer un dunk original, il a déjà prouvé ses qualités, d’abord en NCAA puis avec les Knicks. Attendons de voir ce qu’il nous réserve dimanche soir.

Nicasius Agwanda, Clouds Media Group (Tanzanie) : Moi, le joueur que j’attends le plus, c’est James Harden. Il a fait les gros titres de la presse cette saison et depuis son transfert à Brooklyn, il n’a pas déçu. La plupart des gens continuent de l’ignorer dans les discussions pour le titre de MVP, mais j’espère qu’il sera bon et réalisera un triple-double. Cela relancerait ses chances. Pour le reste, j’espère que cette année Curry parviendra à montrer son adresse dans un All-Star Game.

Mon pronostic pour le concours à 3 points ? Je dirais Curry. C’est un choix évident, mais après l’avoir vu rentrer plus de 100 paniers à 3 pts à l’entraînement, je me dis qu’il pourrait très bien marquer le concours cette année… Mais je m’attends à une surprise, peut-être Zach LaVine ou Jaylen Brown… ?

Pour le Slam Dunk, je mise sur Obi Toppin. Il adore dunker, il le fait depuis le lycée. Je prie pour un remake du duel Gordon – LaVine de 2016. Cette édition avait l’atmosphère d’un vrai ASG et il faut qu’on la retrouve.

Refiloe Seiboko, Mail & Guardian (Afrique du Sud) :

Concours à 3 points : le meilleur tireur à 3 pts que la ligue ait connu est de retour et il réalise une saison stratosphérique – je mise sur Stephen Curry.

Slam Dunk : je vois Obi Toppin prendre la première place.

Skills Challenge : le participant le plus habile à cet événement est Chris Paul. Je dis donc Chris Paul.

Rotimi Akindele, Beat FM (Nigeria) : Je suis curieux de voir Ben Simmons des 76ers. Le meneur est probablement le meilleur défenseur au périmètre cette année et ses passes sont toujours un régal. J’ai hâte de le voir évoluer aux côtés de Giannis et Harden.

Mon favori pour le concours à 3 pts : Steph Curry (GSW).

Mon favori pour le concours de dunks : Obi Toppin (NYK).

Stuart Hess, IOL (Afrique du Sud) : LeBron James. Il n’avait pas l’air emballé à l’idée que le All-Star Game ait lieu cette année, donc j’ai envie de voir s’il va le prendre au sérieux et ce qu’il espère tirer de l’événement, pas seulement pour la NBA, mais aussi pour les initiatives sociales qu’il a si énergiquement promues.

Mon pronostic pour le concours à 3 pts : Steph Curry… parce que c’est Steph.

Pour le concours de dunks : Obi Toppin, parce que je l’ai vu dunker à Dayton (et c’est un Knick !).

Woury Diallo, Le Quotidien (Sénégal) : Pour ma part, je suivrai Zion Williamson ce dimanche soir. À seulement 20 ans, le jeune joueur est entré dans la cour des grands avec cette première sélection au All-Star Game. C’est d’autant plus remarquable qu’il n’a joué qu’une cinquantaine de matchs en NBA jusqu’à présent. Ses prestations chaque semaine avec les Pelicans de New Orleans sont déjà prometteuses, mais ce que j’apprécie avant tout chez cette superstar au visage de poupon, c’est qu’il me rappelle Shaquille O’Neal par moments.

Pour le concours à 3 pts, je vote Stephen Curry (Golden State Warriors), devant Donovan Mitchell (Utah Jazz) et Devin Booker (Phoenix Suns).

Pour le concours de dunks, je vote Obi Toppin (New York Knicks), devant Anfernee Simons (Portland Trail Blazers) et Cassius Stanley (Indiana Pacers).