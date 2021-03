Après un test réalisé sur 1817 personnes, 166 ont été jugées positives au virus à corona, a informé hier le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Il s’agit, précise-t-il, de 62 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et de 104 autres issus de la transmission communautaire. A en croire le Dr Ndiaye, 289 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Mais, 40 patients dans un état grave étaient pris en charge hier dans les différents centres de traitement. Et parmi les malades, informe en outre le porte-parole du ministère de la Santé, huit ont trouvé la mort des suites du Covid-19.

A ce jour, le Sénégal a comptabilisé 36 892 cas positifs dont 32 522 guéris, 963 décès et 3046 personnes encore sous traitement dans les centres hospitaliers et extra hospitaliers. Par ailleurs, la campagne de vaccination affiche dans sa progression, un beau visage. Selon le Dr El Hadji Ndiaye, 131 186 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dans le pays. Ce qui veut dire de manière concrète, qu’aussi bien le vaccin sinopharma de Chine qu’AstraZeneca, produit par le Royaume-Uni, sont en cours d’utilisation.