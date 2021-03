Le Covid-19 a encore fait 10 victimes en un seul jour, portant à 951 le nombre de décès depuis le début de cette pandémie dans le pays. Mais en dehors de ce nombre non négligeable, beaucoup de patients ont recouvré la santé. A en croire le directeur de la Prévention du ministère de la Santé et de l’action sociale, 302 ont été testés négatifs ; donc déclarés guéris. D’après le porte-parole du ministère, sur 1 935 tests réalisés, 198 nouvelles contaminations ont été enregistrées, soit un taux de positivité de 10,23%. D’après le Dr Mamadou Ndiaye, ces nouveaux cas sont répartis comme suit : 77 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’action sociale et 121 autres issus de la transmission communautaire.

La capitale s’est encore illustrée comme la région ayant recensé le plus grand nombre de cas communautaires, avec 67 nouvelles contaminations, au moment où les autres régions, réunies, totalisent 54 cas, avec Thiès qui comptabilise 17 cas. Quarante-et-un cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, informe en outre le Dr Ndiaye.

Depuis le 2 mars 2020, date d’apparition de la maladie sur le territoire sénégalais, 36 mille 569 cas ont été déclarés positifs dont 31 mille 977 guéris, 951 décédés et 3 640 malades encore sous traitement.

D’après le directeur de la Prévention, 81 mille 961 Sénégalais ont fini de prendre leur première dose du vaccin anti Covid-19.