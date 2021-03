L’état d’urgence sanitaire est levé et le pays a repris ses vieilles habitudes. Certains en viennent même à penser que le Covid-19 est derrière nous, tant les Sénégalais semblent avoir recommencé à vivre de la même manière qu’avant la pandémie. Même sur la scène politique, la pandémie des 6, 7 et 8 mars semble être derrière tout le monde. Le discours et les postures sont redevenus guerriers et sans compromis. Et les priorités sociales et économiques restent en salle d’attente.