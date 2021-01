Ce sont de tristes records qui sont en phase d’être battus à Rufisque avec la 2ème vague du coronavirus. Les taux d’infection et de létalité s’amplifient depuis la survenance de la 2ème vague de Covid-19 au niveau du district sanitaire de Rufisque. En moins de 2 moins, 6 décès ont été enregistrés sur 152 cas répertoriés depuis le début de la 2ème vague. Mbaye Thiam, médecin-chef du district sanitaire, a dévoilé hier les chiffres de l’horreur. «La 2ème vague est beaucoup plus féroce et beaucoup plus compliquée parce que ces 152 cas, nous les avons enregistrés depuis le 2 décembre, alors que pour la première vague c’était 391 cas», a indiqué Dr Thiam. Par rapport au nombre de décès enregistrés, c’est aussi, pour la séquence temporaire d’analyse, près de la moitié du chiffre de la première vague qui a été enregistré. «Durant la première vague, nous avions enregistré 13 décès. Pour cette deuxième, nous avons déjà enregistré 6», a souligné Dr Mbaye Thiam. Il a pour autant noté un taux de rémission assez encourageant avec 3/4 de patients rétablis. «75% de ces patients ont été pris en charge à domicile et ont pratiquement été déclarés guéris», a-t-il soufflé. Le chef du district s’est exprimé en marge d’une cérémonie de lancement de l’opération de communication de proximité, initiée par le Service national de l’hygiène. «Cette 2ème vague se distingue par sa virulence et son caractère beaucoup plus mortel. Nous nous réjouissons de cette nouvelle stratégie du Service de l’hygiène qui consiste à partager les techniques simples de désinfection. Chaque parent va ainsi devenir un relai du Service d’hygiène dans sa famille», a noté le sous-préfet de l’arrondissement de Rufisque-Est, Abdoul Aziz Mbodj. «Ce sont des prospections de masse que nous menons au niveau des maisons pour discuter de vive voix avec les familles et leur expliquer comment faire le dosage de l’eau de javel, la désinfection des surfaces et des objets. On s’est rendu compte qu’avec la transmission communautaire le virus peut se trouver partout : les contacts d’électricité, les loquets de porte etc.», a expliqué lors de la cérémonie, à la mairie de Rufisque-Nord, Moustapha Kane, chef de la Brigade régionale de l’hygiène de Dakar. «C’est une nouvelle stratégie que nous avons mise en place. Après avoir lancé tous les messages, nous nous sommes arrêtés pour faire l’évaluation et nous nous sommes rendu compte que dans les domiciles les gens ne parvenaient pas à pratiquer les messages qu’on leur apportait. C’est pourquoi nous avons lancé cette communication de proximité pour leur faire comprendre les techniques de lavage des mains, et pour la désinfection, comment faire le dosage et comment y procéder», a poursuivi M. Kane, faisant savoir que l’opération lancée hier va se poursuivre dans les autres localités de la région.