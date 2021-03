Le ministre du Commerce et des Pme est en train de tout mettre en œuvre pour un retour rapide à la normale dans la distribution et la disponibilité du ciment. Assome Aminata Diatta et son équipe rappellent que toutes les violations des règles sur les prix et la distribution seront sanctionnées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cet avertissement du ministère du Commerce fait suite à une rumeur sur une hausse des prix du ciment. Une tension sur le produit est notée dans certaines zones. Une situation imputable aux manifestations qui ont été notées dans la capitale sénégalaise et à l’intérieur du pays.

Mais, rassurent les autorités, la stabilité du marché du ciment commence à revenir à la normale.