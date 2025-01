La Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco) s’est dotée de deux filiales : la Sénégalaise de logistique et de tourisme (Slt) et la Sapco Properties. La Slt a pour domaine d’intervention «le transport, la logistique et la gestion des ordures», tandis que la Sapco Properties devrait intervenir dans «la construction et l’immobilier touristique».

Par Alioune Badara NDIAYE(Correspondant) – Spécialisée dans l’aménagement et la promotion des côtes et zones touristiques, la Sapco se dote de nouvelles filiales pour mieux intégrer sa stratégie aux orientations déclinées par le régime actuel. Le lancement officiel desdites filiales s’est tenu samedi au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad) sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko. «La Sapco a opté d’avancer vers une stratégie de croissance et de diversification avec la création de deux filiales : la Sénégalaise de logistique et de tourisme (Slt) et la Sapco Properties.

Les domaines d’activité de ces deux filiales sont : le transport, la logistique, la gestion des ordures pour la Sénégalaise de logistique et de tourisme. La construction et l’immobilier touristique pour Sapco Properties», a indiqué le Directeur général de la Sapco, Serigne Mamadou Mboup, lors de son allocution. Loin d’être de simples extensions de l’entreprise, ces nouvelles filiales reflètent, selon M. Mboup, un engagement à promouvoir notre culture d’entreprise et nos valeurs fondamentales. «L’ouverture de ces filières démontre notre volonté d’accroître et de consolider notre positionnement sur le marché touristique sénégalais», a-t-il aussi relevé, notant qu’elles cadrent parfaitement avec les orientations de la Stratégie nationale de développement 2025-2029 définies par le président de la République. Le Premier ministre, qui a fait un détour sur le lieu d’exposition des équipements acquis dans le cadre des activités de ces filiales, a réitéré l’engagement du gouvernement pour accompagner la nouvelle dynamique de revitalisation du tourisme.

«Je peux vous assurer du soutien total et absolu de l’Etat du Sénégal, de son excellence Monsieur le président de la République, du gouvernement que je dirige, à toutes vos initiatives allant dans le sens du renforcement et de la revitalisation du secteur du tourisme», a dit M. Sonko, s’adressant au ministre en charge du Tourisme. A qui il a rappelé d’ailleurs, l’option souverainiste du gouvernement pour un tourisme «reprogrammé et reprofilé». Ceci, en s’appuyant sur les atouts objectifs du pays, notamment la position géographique, la richesse socio-culturelle, la biodiversité. «Qui veut construire le Sénégal, doit construire sur ce socle extrêmement important avec un potentiel énorme en termes d’employabilité, surtout pour les jeunes, mais également en création de richesse et d’impact sur la croissance du pays», a-t-il souligné, non sans rappeler au ministre et au Dg de la Sapco que les attentes pour relever ce pari demeurent extrêmement fortes.

A travers cette nouvelle stratégie, le Premier ministre espère voir la Sapco assurer son autonomisation ; chose que nombre de sociétés publiques peinent à réaliser. «Beaucoup de sociétés nationales ne parviennent pas à assurer cette autonomie et à assurer leur viabilité financière et finalement, elles vivent pratiquement sous perfusion de l’Etat et du budget», a-t-il ainsi déploré, assurant que ceci ne peut garantir des résultats pour une société nationale.

abndiaye@lequotidien.sn