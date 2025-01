Les partisans de l’ex-Dg de la Lonase, emprisonné, Lat Diop, n’ont pas pu tenir, hier, leur marche pacifique. Les Forces de l’ordre les ont dispersés, faute d’autorisation. Ces proches de M. Diop ont exprimé, hier dans un communiqué, leur indignation face à l’injustice manifeste que subit Lat Diop, ancien ministre des Sports, toujours maintenu en détention depuis son «arrestation arbitraire». «Il est désormais évident que cette situation n’est motivée ni par la recherche de la vérité ni par une quelconque volonté de Justice. Au contraire, ce qui nous est donné de voir est un acharnement politique délibéré, un règlement de comptes orchestré à l’encontre de M. Lat Diop, qui se retrouve pris en otage d’un système judiciaire manipulé», lit-on dans ce communiqué.

Les partisans de Lat Diop déplorent «l’instrumentalisation de la Justice à des fins politiques». «M. Lat Diop a eu le malheur d’être le premier convoqué, et il apparaît clairement que ses accusateurs persistent dans leur comportement de non-droit, dans une tentative de le maintenir hors de la scène publique, surtout à l’approche des échéances électorales cruciales. Pourtant, il n’y a aucun fondement juridique solide pour prolonger sa détention, ce qui en fait un symbole d’une justice sélective et d’un système qui bafoue les droits fondamentaux», soulignent ces partisans de Diop.

Ces jeunes réitèrent que «cette cabale doit cesser immédiatement».

«Lat Diop n’est pas et ne sera jamais oublié.

Nous, ses soutiens et défenseurs de la vérité, continuerons à condamner avec la dernière énergie cette injustice flagrante, cette tentative désespérée de le réduire au silence. Nous en appelons à la Société civile, aux défenseurs des droits humains et à l’ensemble de la communauté nationale et internationale pour dénoncer avec nous ces pratiques d’un autre âge, contraires aux principes de l’Etat de Droit.

Il est temps que la lumière soit faite et que la Justice soit rendue à M. Lat Diop, afin qu’il soit libéré sans délai et rétabli dans ses droits.» Sur ce, ces derniers promettent qu’ils ne cesseront jamais de se battre pour que Justice soit faite.

Par Abdou Latif MANSARAY – latifmansaray@lequotidien.sn