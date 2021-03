Avec la réception de 8 nouvelles salles de classe, le gap en salles d’études est sérieusement réduit au Lycée Chérif Samsidine Aïdara de Vélingara, réduisant le nombre de classes nomades et, du coup, éliminant une des causes de grèves d’élèves.

Le Lycée Chérif Samsidine Aïdara de Vélingara a reçu, mardi, les clés de 8 nouvelles salles de classe, dont 2 scientifiques et 6 ordinaires, des mains de l’Association Al­moudo, maître d’ouvrage. Ces salles entièrement équipées ont coûté au total 85 millions de francs Cfa financés par l’Union européenne dans le cadre du Projet d’appui aux initiatives de solidarité et de développement (Paisd). Le proviseur du lycée, Baba Camara, en recevant les clés à son tour, a noté que c’est une grosse épine qui vient d’être ôtée du pied de l’administration de l’établissement et que «le censeur aura moins de cheveux blancs en reprenant les emplois du temps. Nous avons jusque-là 32 salles pédagogiques pour 18 salles physiques», a-t-il dit ironiquement, un brin sérieux tout de même.

Il faut signaler que ce projet d’extension du lycée de Vélingara fut une préoccupation du Conseil départemental, gêné par les grèves d’élèves liées au déficit en salles. Aussi, après le choix de l’Association Almoudo comme maître d’ouvrage, le président du Conseil départemental, Ibrahima Barry, et son équipe ont-ils dû débourser la somme de 25 millions de francs, devant constituer la contrepartie communautaire exigée par le bailleur. Le premier secrétaire élu de cette institution a exprimé, au cours de la cérémonie, toute sa joie à voir le proviseur recevoir les clés. Un geste du conseil qu’il a qualifié de «devoir» envers la population du département.