De 2012 à maintenant, plus de 300 milliards de francs Cfa ont été mobilisés pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ruraux, a indiqué le directeur général de l’Office des forages ruraux (Ofor), Sény Ndao, en visite de chantier à Sindia.

L’Etat du Sénégal veut réussir d’ici les dix prochaines années l’accès universel à l’eau en milieu rural. Le directeur général de l’Office des forages ruraux (Ofor), Sény Ndao, qui effectuait mercredi une visite à Sindia, dans le cadre des travaux liés au Programme d’adduction d’eau potable et assainissement en milieux rural (Peamur), s’est félicité des résultats obtenus. «Nous sommes à 94% de réussite en milieu rural et à 98% en milieu urbain. Ça c’est extrêmement important pour dire que l’Etat du Sénégal est à côté de sa population pour l’amélioration des conditions de vie. Maintenant, dans le cadre de ces travaux, l’Etat a engagé des réformes hydrauliques rurales depuis les années 80. Aujourd’hui, nous sommes en train de faire des contrats d’affermage avec les opérateurs. Mais il ne faut pas que les populations pensent que c’est un dessaisissement des usagers, mais c’est juste pour professionnaliser le secteur, car souvent, il y a des pannes qui surviennent et les populations manquent d’eau et ne peuvent pas les régler», a indiqué M. Ndao.

Ainsi, précise-t-il, de 2012 à maintenant, plus de 300 milliards de francs Cfa ont été mobilisés pour la réalisation d’ouvrages. «Aujourd’hui, le Sénégal compte 2 150 unités potabilisation, 2088 forages. Pour les unités de potabilisation, on n’en a un très bon taux de fonctionnalité. Et l’Etat va continuer en ce sens pour desservir l’ensemble des régions du Sénégal. Nous avons d’ailleurs d’autres programmes en dehors de celui financé par la Banque mondiale. Nous avons dans la région sud la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) qui intervient au niveau des îles et en Casamance. Nous avons également un programme financé par le Fonds saoudien qui couvre les régions de Kaffrine et de Louga. L’Usaid intervient également dans le sud-est du pays dans les régions de Tambacounda, Sédhiou et Kolda», a déclaré le directeur général de l’Ofor.

Le Programme d’adduction d’eau potable, assainissement en milieu rural (Peamur) est financé par la Banque mondiale à hauteur de 22 milliards de francs Cfa pour les zones centre (Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine) pour accompagner la réforme de l’hydraulique rurale. Dans ce programme, un certain nombre d’ouvrages seront rénovés, tels que les châteaux d’eau, l’équipement de pompage, l’équipement de groupes électrogènes. En plus d’un ensemble de travaux d’extension de réseaux et de branchements sociaux dont le nombre de 30 mille subventionnés à 100% par l’Etat du Sénégal.

Selon le directeur général de l’Office des forages ruraux, la commune de Sindia est une grande agglomération qui draine beaucoup d’activités. C‘est pourquoi en plus des ouvrages existantes il y est prévu la construction d’un château d’eau de 200 m3 qui aura une capacité trois fois supérieure à celle d l’existant.

La construction de ces ouvrages est bien appréciée par Thierno Diagne, maire de Sindia, car la population de cette commune avait depuis quelque temps un problème récurrent d’alimentation en eau potable. «La construction de ce nouveau forage va soulager les populations. Le forage est fonctionnel depuis 1988 et ne pouvait plus satisfaire la demande. D’ailleurs dans le budget de cette année, nous avons prévu 50 millions de francs Cfa. Si on parvient à avoir un autre qui triple la capacité, on pourra résoudre les problèmes d’eau, bien que la population ne cesse de s’accroître», a soutenu Thierno Diagne.