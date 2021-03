Le responsable de la jeunesse de la région de Fatick met en cause la «politisation des financements de la Der» qui aurait favorisé l’octroi des financements à des personnes qui n’en n’auraient pas droit, comme des enseignants.

Dans la région de Fatick, des enseignants ont pu bénéficier des financements octroyés par la Délégation à l’entreprenariat rapide (Der). A en croire le président du Conseil régional de la jeunesse (Crj) de Fatick qui a fait cette révélation, hier vendredi 25 mars, lors d’une réunion du Comité régional de développement (Crd) consacrée à la situation de la demande d’emplois des jeunes et à l’examen des offres d’emplois, cette situation a été rendue possible par la politisation de ces financements. Ce qui est aux antipodes du discours que le patron de la Der, Papa Amadou Sarr, n’a eu de cesse de seriner au cours de ses tournées à travers le pays. «Nous savons tous qu’il y a une politisation des financements de la Der. J’étais présent dans la salle où on faisait la sélection, qui n’était qu’une de nom parce qu’il y avait de hautes autorités fatickoises qui étaient venues avec leurs listes. Ce qui a fait qu’ils se sont trompés de cibles», a renseigné Cheikh Day Faye. Qui déclare avoir compris maintenant pourquoi le responsable de la Der n’ose pas mettre la liste des bénéficiaires de la région à la disposition des maires et des structures de jeunesse comme le Crj.

En plus de qualifier la gestion de la Der de «catastrophique», M. Faye accuse également cette structure de financement de maquiller ses chiffres. «Dans le document que l’on nous a présenté tout à l’heure, il est indiqué que la région de Fatick a été financée par la Der pour un montant total de 1,8 milliard de francs répartis entre 4 107 bénéficiaires. Mais en faisant le cumul des bénéficiaires par département, on se retrouve avec le chiffre de 3 242. Donc, il y a un gap de 865 projets», fulmine-t-il. Poursuivant son réquisitoire, le président du Crj de Fatick demande que la Der soit purement et simplement dissoute après avoir été auditée parce que, selon lui, elle est loin de répondre aux attentes des jeunes. Mieux, il suggère au chef de l’Etat Macky Sall de fusionner toutes ces structures chargées de financer les jeunes en une seule entité pour plus d’efficacité et de rationalité.

A noter que Le Quotidien a vainement tenté de joindre le responsable de la Der pour recueillir sa version. M. Papa Amadou Sarr n’a pas daigné répondre à notre appel, encore moins au message que nous lui avons envoyé.