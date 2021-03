Le journaliste Madiambal Diagne était l’invité du grand jury de la Rfm ce dimanche. Il est largement revenu sur sa chronique de lundi passe. « Ma posture est essentiellement républicaine. Je n’accepte pas qu’on détricote cette république. C’est Ousmane Sonko le premier à parler de régionalisme dans la politique en disant que « Macky n’aime pas la Casamance ». A répondu Madiambal Diagne.

Expliquant sa chronique, le journaliste affirme se baser que sur les faits « Le seul a le dire. Sonko dit que Macky naime pas le Casamance. Badiane a déclaré que casa retrouvé son leader. Dans cette crise Ousmane sonko a parlé de casamance. C’est dangereux. Des responsables politiques ont soutenu sonko car il est un fils de la Casamance. Ce n’est pas parce que c’est sensible qu’on ne doit pas en parler. Je l’évoque pour le dénoncer. Des personnes sont gênées par les arguments. Benoit Sambou, on ne l’a pas entendu sur cette affaire. Il est le 1er responsable de l’Apr. On accuse son responsable et il brille par le silence. Il a tiré sur Madiambal. Cette sortie m’a conforté. On dit que je réclame la tête du ministre du commerce. La personne Assom Diatta ne m’intéresse pas. L’a ministre du Commerce s’est démarquée parce qu’elle est parente de Sonko. Ça a fait du bruit. Elle n’a pas exprimé une compensation pour les commerces saccagés. En charge du commerce, elle se tait. C’est ça la clause de conscience ? Elle a des responsabilités gouvernementales. Ce que je dis est limpide et factuel. Le Sénégal est en danger d’une crise ethniciste entretenue par Sonko. Quand les partisans de Macky avaient parlé de titre foncier à Matam je l’ai dénoncé tout comme je l’avais fait quand un député de la majorité avait parlé de sabre. Pourquoi je ne devrais pas le faire pour ce cas ? » a-t-il détaillé.

Toujours dans le même ordre d’idées, Madiambal persiste et signe : « Des militants du Mfdc ont été transportés à Dakar pour les manifestations. Les images sont là. Ils voulaient brûler le palais présidentiel, le palais de justice et l’assemble nationale ».

Revenant sur la sortie du Cored, le journaliste pointe une incohérence dans la démarche. «Le tribunal des paires m’a condamné avant d’instruire un dossier. Je ne réponds pas à cela. Ma chronique est un papier de défense la République et contre l’ethnicisme. Des gens exclus DuQuotidien pour des raisons que vous connaissez (…) Je n’ai pas cherché à choquer. Ceux qui le soutiennent ont mal lu, ou ils n’ont pas lu le papier J’en ai pas à m’excuser. J’ai écrit du Français. Pour certains, c’est de la mauvaise foie » a-t-il déclaré.

Pour finir Madiambal Diagne dit croire sur « parole quand Sonko dit que la 2ème vague de manifestions sera beaucoup plus foudroyante. Rappelez vous ce qu’il avait dit et on s’est retrouvé avec 14 morts ».