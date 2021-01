Le Conseil national du patronat (Cnp) et l’Université Ahmadou Makhtar Mbow de Diamniadio (Uam) ont signé hier une convention pour sceller un partenariat. Cette alliance patronat et entreprises se justifie par le fait que la réussite dans les études supérieures est tributaire, entre autres, «d’un écosystème favorable pour des pédagogies actives, de l’alternance formation/entreprise, d’une bonne maîtrise de la recherche fondamentale et appliquée à la stratégie pédagogique, et d’une connaissance de la responsabilité sociétale des entreprises», a souligné hier le Recteur de l’Uam, Mme Codou Guèye Mar Diop, à l’issue de la cérémonie.

Elle a précisé que l’Uam, qui s’oriente dans la formation aux métiers, va développer, en partenariat avec l’Université française de Cergy Pontoise (CYU), une formation dans le Génie civil et dans l’écoconstruction, suite à un appel à projet soutenu par l’Agence française de développement (Afd). Le recteur indique : «En termes de pédagogie, les années diplômantes des cursus prévus seront basées sur la pédagogie de l’alternance entreprise/université que Cyu développe massivement en France et que le projet se propose d’adapter au contexte sénégalais. Cette pédagogie sera mise en œuvre en partenariat avec les entreprises évoluant dans le bâtiment et les travaux publics au Sénégal et de ce fait, le Cnp constitue un partenaire privilégié pour accompagner l’Uam aussi bien dans le placement des étudiants durant leur période d’alternance, dans les ressources humaines formatrices que dans l’insertion des jeunes diplômés.»

Le Cnp va donc, dans le cadre de ce partenariat, contribuer à l’analyse, l’évaluation et le pilotage des offres de formation, avec les acteurs socioprofessionnels membres de cette structure. Elle s’impliquera également, assure le recteur, «dans la pédagogie, notamment via un dispositif de formation alternante à construire et qui adaptera au contexte sénégalais la pédagogie de l’apprentissage universitaire. Via ce dispositif, les entreprises sénégalaises profiteront des compétences apportées par les formations développées à l’Uam et contribueront à l’acquisition des compétences professionnelles des étudiants». Mais on verra aussi la confédération patronale dans le soutien aux étudiants, où elle va permettre leur inclusion dans les entreprises, avant leur diplomation, une chose très utile à ceux qui ne sont pas financièrement ou socialement les plus favorisés.