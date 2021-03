La Coalition des confédérations syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal demeure «préoccupée» par la situation politique. Mody Guiro et ses pairs demandent à l’Etat de libérer les «personnes arrêtées» et invite à se préoccuper de la relance économique.

La situation politique inquiète les syndicalistes. La Coalition des confédérations syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal, affiliée à la Confédération syndicale internationale (Csi), regroupant la Cnts, l’Unsas, la Csa, la Cnts/Fc et l’Udts, se dit «préoccupée (…) par les manifestations et arrestations tous azimuts».

Dans un communiqué, la coalition des confédérations syndicales explique que la situation pandémique a fini d’affaiblir le monde du travail et que la solution à ce problème devrait être au cœur des priorités. «Les violations des libertés publiques, les arrestations d’acteurs politiques et des lanceurs d’alertes, tout comme le saccage des biens publics et privés, sous prétexte de la liberté de manifester, sont inacceptables dans un pays qui n’a pas assez de ressources et dont les populations font face au chômage, à la pauvreté et à de nombreux défis et enjeux», lit-on dans le document. A cet effet, les syndicalistes demandent à l’Etat d’apaiser la situation en «libérant toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ces manifestations en vue d’apaiser la tension, de ramener la paix sociale, la préservation des institutions pour renforcer notre système démocratique et permettre au pays de relever les grands défis de l’heure».

Par ailleurs, les syndicalistes réaffirment leur attachement aux libertés démocratiques, à l’Etat de droit encadré par des institutions fortes et crédibles. Ils invitent «les acteurs de tous bords à arrêter les violences verbales et physiques. Elle les exhorte à privilégier la concertation et le dialogue pour sauvegarder les acquis démocratiques et renforcer l’Etat de droit», explique le document.