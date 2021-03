C’est à travers une randonnée pédestre que les élèves de la commune de Podor ont fait des actions citoyennes. Mobilisés par le Forum civil section Podor, les élèves ont eu comme activités ce mercredi, le ramassage des sachets plastiques, la distribution de masques, la sensibilisation et le plaidoyer pour la vaccination.

A neuf heures déjà, les élèves, accompagnés de leurs encadreurs et des représentants du Forum civil, ont emprunté l’une des principales avenues de la capitale départementale. Le trajet, qui était choisi pour cette randonnée émaillée d’actions citoyennes, est l’un des plus fréquentés et de surcroit il est regorge de sachets plastiques. Aussi c’est là que se trouvent le premier collège de la commune, le lycée et un nombre important de services publics. L’une des préoccupations premières des organisateurs a été le port du masque de tous les participants. Tout en ramassant les sachets plastiques, les élèves de Podor ont visité les services publics sur cette avenue pour distribuer des masques. La randonnée leur ayant amené au centre de santé de la ville, les élèves ont promis aux agents de santé trouvés sur place qu’ils les appuieront sur la sensibilisation contre la Covid-19 mais aussi ils seront les relais pour une participation massive à la vaccination. La brigade de gendarmerie de Podor a été le premier service à recevoir la visite des élèves et leurs encadreurs pour recevoir son lot de masques. Après les hommes en bleu, c’est au tour du centre de formation professionnelle et de l’inspection de l’éducation et de la formation de recevoir leurs lots de masques. Le préfet du département, El Hadj Mous­tapha Diaw, recevant les élèves, a félicité les apprenants de leur engagement citoyen à travers les actions d’investissement hu­main et leur participation à la levée des couleurs à chaque début de mois. L’au­torité départementale a recommandé aux élè­ves : «Soyez des relais auprès de vos camarades et de vos parents pour la vaccination et surtout portez la bonne information.»

Au niveau du centre de santé de la ville, Ibou Diallo, représentant le médecin-chef du district sanitaire, a magnifié le geste avant de demander aux élèves de prendre part activement à la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Devant les autorités administratives et sanitaires, le coordonnateur départemental du Forum civil, Samba Tall, a salué l’engagement des élèves surtout dans les activités du Cica (Club d’intégration à la citoyenneté active). M. Tall d’ajouter : «Le Forum civil, en partenariat avec Osiwa, a décidé de mettre en place des clubs Cica sur toute l’étendue du territoire national pour inculquer les valeurs civiques et républicaines aux enfants pour un Sénégal meilleur.»

Au terme de leurs activités, les élèves ont été satisfaits et envisagent de s’engager dans la sensibilisation pour la réussite de la campagne de vaccination dans la ville.