Dans le cadre de son appui agricole au Sénégal, notamment à la filière rizicole, le Japon compte se déployer dans les régions de Tamba­counda, Kédougou ainsi que la région naturelle de la Casa­mance. Jusqu’ici, les partenaires nippons n’intervenaient que dans la région de la vallée du fleuve Sénégal.

Le Japon va étendre son accompagnement pour l’augmentation de la production de riz dans d’autres zones du pays. Après en fait le prêt concessionnel de plus de 42 milliards de francs Cfa octroyé pour booster la production de riz irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal, il compte étendre ses actions dans l’Est et le Sud du pays. «Nous allons étendre nos interventions dans la riziculture en dehors de la Vallée. Il me plaît d’indiquer qu’une étude sur l’agriculture, avec un focus particulier sur la riziculture et la nutrition à Tambacounda, Kédougou et en Casamance, est en cours», a annoncé hier Arai Tatsuo, ambassadeur du Japon au Sénégal. «Ce qui permettra en perspective d’orienter nos interventions dans une zone importante pour le développement agricole», a poursuivi le diplomate. Il n’a pas pour autant évoqué le montant qui sera dédié à l’intervention dans ces nouvelles zones ciblées, encore moins la date de démarrage de ces programmes. S’exprimant lors d’une cérémonie de remise d’un don en équipements sanitaires contre le Covid-19 de la Jica au profit du ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural, l’ambassadeur japonais a fait savoir que les projets et programmes supportés par son pays au profit du secteur agricole sénégalais trustent, pour l’année fiscale 2020, les 2 milliards 36 millions de francs Cfa. «Le gouvernement japonais, à travers l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica), met à votre disposition ce don de kits sanitaires d’un montant total de 17 millions 375 mille francs Cfa», a indiqué M. Tatsuo qui revenait sur l’objet de la rencontre présidée par le ministre Moussa Baldé. «Ces équipements et produits de protection vont aider à l’amélioration des conditions d’accueil, d’apprentissage et de travail dans les centres et écoles de formation agricoles ainsi que dans toutes les structures directement rattachées», s’est réjoui le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural.

Le diplomate a par ailleurs fait savoir que l’appui de son pays au Sénégal dans la lutte contre le Covid-19 est de 13 milliards de francs Cfa.