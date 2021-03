Au lendemain de la maîtrise de l’incendie du puits de gaz de Ngadiaga va peut-être s’ouvrir une bataille judiciaire autour de cette affaire. Le Forum civil compte mettre à la disposition des populations de ce village, un dispositif juridique pour permettre aux populations de la localité d’entrer dans leurs droits. Le Coordonnateur national du Forum civil s’est rendu hier Ngadiaga, pour constater l’étendue des dégâts provoqués par cet incendie. Et il s’interroge : «Je me demande si vraiment les autorités se sont déplacées dans le village pour constater l’exposition (des populations). Si c’est le cas, je me demande si elles n’étaient pas venues voir uniquement le feu et s’enquérir de la situation de la société Fortesa et non celle de la population.» Pour lui, il est temps que «l’Etat demande à Fortesa de respecter ses engagements en termes de disponibilité du fonds de développement local dédié aux riverains mais également en termes de respect de la Responsabilité sociétale de l’entreprise (Rse)» et le respect de l’environnement. Par conséquent, il demande au ministre des Mines de prendre les dispositions pour que les contrats et autres protocoles puissent voir le jour afin que les collectivités entrent dans leurs droits. «Les autorités étatiques n’ont pas le droit de laisser leurs fils, elles n’ont pas le droit de laisser piétiner les fils de Ngadiaga par la société Fortesa. Celle-ci est dans une obligation de respecter tous les engagements qu’elle avait pris», rappelle Birahim Seck. Il trouve «inconcevable» qu’une société exploite 15 puits dans une localité où les populations n’arrivent pas à avoir les infrastructures de base comme l’eau, l’électricité, les écoles,… «Il est inconcevable que cela perdure. Il est impératif que l’Etat interpelle Fortesa pour qu’elle respecte sa Rse et les fonds qu’elle doit à la population soient libérés de la façon la plus rapide parce que les bénéficiaires en ont fort besoin», avance M. Seck.