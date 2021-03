Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, reste sur sa logique, malgré les nombreuses critiques qui s’abattent sur lui depuis sa nomination à la tête de l’Equipe nationale. La dernière en date porte notamment sur le système 3-5-2, mis en place contre le Congo (0-0) vendredi dernier lors de la 5e journée des éliminatoires de la Can 2022 à Brazzaville. «Je suis habitué aux critiques. Depuis que je suis là on me critique et chaque personne est critiquée. Je pense que c’est normal. Les critiques ne m’empêchent pas d’aller avec ma propre philosophie. Je suis dans le milieu depuis des années et je reste sur ma propre philosophie», a-t-il déclaré en conférence de presse, ce lundi à Thiès. Avant d’ajouter : «C’est un système réfléchi depuis novembre dernier avec les joueurs cadres. Nous avions envie de répéter cela, surtout qu’après ces éliminatoires, il y aura des matchs officiels.» Parlant du match contre l’Eswatini, comptant pour la 6e et dernière journée, le technicien sénégalais a évoqué le bon état de son groupe, avant d’annoncer son intention de faire tourner l’effectif pour permettre aux autres de jouer. Pour ces deux matchs, Aliou Cissé dispose d’un effectif de 30 joueurs.

Abdou Diallo et Ibrahima Mbaye incertains

Deux forfaits sont en passe d’être enregistrés du côté des Lions. En conférence de presse, Aliou Cissé a fait savoir que son défenseur Abdou Diallo est incertain. Le joueur du Psg est blessé, raison pour laquelle il n’a pas pris part aux séances. Le défenseur Ibrahima Mbaye n’a pas lui aussi pris part à l’entraînement d’hier. Blessé, il serait proche d’un forfait.

Avec Igfm