Associé au milieu de terrain pour la première fois avec le jeune Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy lors de la rencontre contre le Congo (0-0), Gana Guèye a fait les éloges du jeune milieu de terrain du Fc Metz. «Pape Matar est un jeune talentueux qui vient du football local. C’est mon joueur, je l’admire beaucoup. Il a beaucoup de talent et c’est l’avenir du Sénégal», a confié Gana Guèye, en conférence de presse d’avant-match. Avant de féliciter le joueur pour sa première prestation avec l’équipe A, à l’image de Nampalys Mendy dont c’était aussi la première sélection avec les Lions. «Ce sont deux nouveaux joueurs qui ont fait leur match. Nampalys qui nous rassure derrière. Comme je l’ai dit, il faut juste qu’il nous parle un peu plus», a-t-il indiqué.

Interpellé sur le nouveau système de jeu de Aliou Cissé, le 3-5-2, le Parisien reconnait que «cela n’était pas facile, mais on a fait de notre mieux. On est tous satisfaits, même si tout n’était pas facile».