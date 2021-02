Samuel Umtiti n’est plus que l’ombre de lui-même. Au Fc Barcelone, certains joueurs ne veulent même plus qu’ils jouent, d’après Diario Gol.

En effet, dans le vestiaire, on se dit que le Français a perdu son niveau il y a longtemps. Il n’a plus la carrure pour être le chef de la défense. Samuel Umtiti n’est même pas l’ombre du footballeur qu’il était avant la Coupe du monde 2018 en Russie. Ce qui est une grosse faiblesse pour le Barça. Ainsi, il serait dangereux de l’aligner d’entrée face au Psg, mardi prochain au Camp Nou, en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

C’est ainsi que des poids lourds du vestiaire, comme Leo Messi, Jordi Alba ou Sergio Busquets en ont touché mot à Ronald Koeman. Ils considèrent que contre le Psg, mardi prochain, les meilleurs devront jouer, surtout en défense, même s’il faut sacrifier Frenkie de Jong et le placer dans l’axe central. Les 3 cadors du vestiaire sont unanimes : «Aligner Samuel Umtiti, c’est faire perdre le Barça.»

Pour avoir blessé Neymar, Steve Yago victime d’injures racistes

En face, au Psg, la polémique aussi enfle suite à la blessure de Neymar. A l’origine de cette blessure du Brésilien et ciblé avec virulence sur les réseaux sociaux, le défenseur de Caen, Steve Yago, a livré une réponse, où il indique que les insultes dont il fait l’objet ne l’atteignent pas. Celui qui a heurté Neymar en a donc pris pour son grade sur ses profils : on lui conseille de devenir boucher, on fait des réflexions sur ses extensions capillaires jamaïcaines.

Selon l’international burkinabè (43 sélections), les propos auraient même pris une teneur raciale. Pourtant, l’ancien joueur de Toulouse a préféré réagir sans animosité sur une vidéo : «Merci, mais ne vous inquiétez pas pour moi ! Ça ne m’atteint pas, même les insultes raciales, ça me passe au-dessus. Vous me connaissez, je suis plus fort que ça.»

Neymar demeure une icône. Et aujourd’hui, aux yeux des observateurs, on ne touche pas la figure de proue des rêves d’un club impunément. Sorti en deuxième mi-temps contre Caen (32e de Coupe de France, victoire 0-1), le Brésilien souffre d’un adducteur et est absent durant quatre semaines. La star du Psg va manquer pour la troisième fois en quatre ans les huitièmes de finale du club en C1. Il va donc rater son grand retour au Camp Nou. Et forcément, la grogne des supporters est totale sur les réseaux.