Le Cnoss tient à accompagner les athlètes qualifiés pour les Jo de Tokyo 2021. C’est ainsi que le président Diagna Ndiaye a décidé d’accorder une dotation mensuelle aux premiers qualifiés. Et même les autres athlètes qui sont encore à la recherche d’une qualification seront accompagnés par l’instance olympique.

Le Bureau exécutif du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) s’est réuni le lundi 8 février 2021, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Mamadou Diagna Ndiaye, président du Cnoss, annonce un communiqué. Qui précise que «cette rencontre, qui entre dans le cadre des activités statuaires de l’instance olympique nationale, a permis de passer en revue les différentes temps forts qui ont rythmé la vie du mouvement olympique sur la dernière période».

C’est ainsi que la décision forte de cette réunion a été l’appui accordé aux quatre (4) athlètes qualifiés à ce jour pour les Jeux olympiques «Tokyo 2021». Il s’agit de Ibrahima Diaw (tennis de table), Mbagnick Ndiaye (judo), Youssoupha Diouf (javelot assis, handisport) et Ibrahima Sèye (para-taekwondo, handisport). Ces derniers vont bénéficier chacun «d’une dotation mensuelle de février à juillet 2021», informe la source. Qui ajoute que «le président du Cnoss a particulièrement salué la performance de ces quatre athlètes et leur a exprimé ses chaleureuses félicitations. Et dans la même dynamique, sur la base de la liste proposée par le Commission technique du Cnoss, en relation avec les Directeurs techniques nationaux, les autres athlètes qui sont encore en recherche de qualification seront accompagnés par le Cnoss à compter de ce jour, jusqu’à leur date de qualification, sur la base de programmes de préparation qui seront soumis par les fédérations».

Versement de subventions aux Fédérations et groupements sportifs

En outre, au regard du contexte sanitaire marqué par la pandémie de Covid-19, particulièrement éprouvant pour le monde du sport, «le Bureau exécutif va diligenter le versement de subventions aux Fédérations et groupement sportifs pour les appuyer dans leurs efforts».

Concernant justement la pandémie du Covid-19, «le Bureau exécutif a particulièrement insisté sur la nécessité, pour les différents acteurs, de veiller à la préservation de la santé et de l’intégrité physique des athlètes, des amoureux du sport et de l’ensemble des populations, en respectant les mesures barrières préconisées».

Au cours de la réunion de lundi dernier, le Bureau exécutif, au titre des activités internationales, a fait «le point sur les interactions régulières entre le Cnoss et le mouvement olympique». Entre autres, le Séminaire des secrétaires généraux de l’Acnoa tenu du 20 au 21 novembre 2020, en visioconférence, sur le thème central «Emergence du mouvement olympique et sportif africain à partir du Covid-19 : Obstacles et retour en toute sécurité à la compétition». Le dialogue entre le président du Cio, Thomas Bach, et les présidents de Cno s’est tenu le 22 janvier 2021 en visioconférence, auquel a pris part le président Mamadou Diagna Ndiaye. Qui aussi participé, en qualité de représentant personnel du président Thomas Bach, à la réunion du Bureau de la Cop7 sur le dopage, combinée à un dialogue des ministres des Sports de la Cedeao, du 4 et 5 février 2021.

En fin de cette rencontre du 8 février dernier, «le Coordonnateur général du Cojoj Dakar 2026 a fait le point du déroulement normal des travaux techniques en bonne articulation avec les équipes techniques du Cio. Le Bureau exécutif a également pris note de la confirmation de la tenue des prochains Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021».