Les autorités comptent «agréger» tous les différents projets d’aménagement et d’embellissement du phare des Mamelles et ses environs en un seul, a annoncé mardi à Ouakam Amadou Lamine Guissé, Secrétaire général du ministère de l’Environnement et du développement durable. «Ce qu’on a décidé, c’est qu’on va agréger tous ces différents projets d’aménagement pour en faire un seul qui sera soumis à l’appréciation de la haute autorité qui, si elle valide, on verra en ce moment comment trouver les moyens pour ce plan d’aménagement», a-t-il indiqué. M. Guissé faisait le point à la fin d’une visite du site du phare des Mamelles et ses environs, précédée d’une réunion, organisée vendredi au ministère de l’Environnement. Lors de cette réunion, il a été décidé d’organiser une visite de terrain pour circonscrire le champ d’action du projet d’embellissement et d’aménagement du phare des Mamelles et de ses emprises.

Guissé a assuré que le futur plan intégré d’aménagement de l’espace sera un plan intégré qui va faire participer l’ensemble des acteurs concernés (l’Administration, la Société civile et le secteur privé). Le Secrétaire général a aussi assuré que tous les constats faits lors de cette visite feront l’objet d’un compte rendu détaillé, accompagné de recommandations à transmettre à l’autorité compétente. Il a dit avoir constaté lors de son déplacement que «certains ont commencé à revenir sur les lieux, occuper des sites balisés et libérés sans en avoir une autorisation des autorités compétentes». «Je pense qu’à l’issue de cette visite, des recommandations seront faites pour revenir sur le terrain et éventuellement faire déguerpir ceux qui sont revenus sur le site sans pour autant avoir l’autorisation», a-t-il dit.

Plusieurs acteurs dont le représentant du Collectif de défense du phare des Mamel­les, des représentants des mi­nis­tères, du Port autonome de Dakar, de la Dscos et de la Sones ont pris part à la visite.