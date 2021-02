Styliste, journaliste, éditrice de presse, Coumba Thioubou ne voit aucun frein à son ambition. De la France, où elle a fait ses premiers pas, jusqu’à Dakar, où elle a posé ses valises il y a quelques années, la directrice du Groupe Time for Africa mise aujourd’hui sur la création d’une chaîne de télévision. Tfa Tv se donne pour ambition de valoriser le patrimoine africain.

Vous allez lancer une télévision, Time for Africa Tv. Quel est le projet éditorial que vous voulez proposer ?

Nous lançons la télévision Time For Africa, dans le but de promouvoir le continent africain. Nous souhaitons montrer aux yeux de tous, l’image positive de ce beau continent à travers nos reportages, en pleine immersion dans les villages, ou tout simplement dans les nouvelles villes modernes et dans plusieurs pays du continent. Il est vrai que nous en avons assez de voir des reportages présentant de la poussière, des enfants dévêtus qui pleurent avec des mouches qui tournent autour. Nous connaissons parfaitement nos réalités, mais nous voulons montrer tous les côtés des pays afro-noirs, dans leur positivité. Nos émissions culinaires, culturelles, intellectuelles et de divertissement sont là pour cela. C’est notre façon de sauvegarder et protéger en valorisant notre patrimoine.

Pourquoi avez-vous décidé de vous installer au Sénégal ?

Disons que je n’ai pas choisi au départ de m’installer au Sénégal. Je dirais que c’est le Sénégal qui m’a choisie. Je suis convaincue que le hasard n’existe pas, que tout est une destinée déjà écrite par le Tout Puissant. Parfois nous réfléchissons trop au pourquoi du comment alors que tout est clair. J’ai une mission au Sénégal, c’est d’apporter ma pierre à l’édifice et de contribuer à son développement. Je sais aussi que ma mission dépasse mon pays, et est poussée dans tout le continent africain. «It’s time to change all bad minds .» Si le continent était si inutile et mauvais que cela, expliquez-moi donc pourquoi tous ces investisseurs étrangers viennent s’implanter et s’enrichir.

Le paysage audiovisuel sénégalais est surtout caractérisé par une quasi uniformité des programmes. Qu’est-ce que Tfa Tv va apporter de nouveau ?

Ce qui est certain, c’est que je ne vais produire de la médiocrité ou du néant. J’écoute la demande, car le besoin est réel. Peu de programmes adéquats existent aujourd’hui et l’individu sénégalais passe la majeure partie de son temps sur son smartphone, ou sur les sites de films en ligne comme Netflix car il ne s’y retrouve pas dans les programmes des chaînes sénégalaises. C’est toujours la même chose sans grand intérêt, «une table et deux chaises, et des discours à n’en plus finir». Il faut apporter autre chose, ne serait pour la future génération, avec des programmes intellectuels, des émissions de divertissement comme nos émissions Good Morning Sénégal, rentrer au sein des foyers avec des sujets socio-culturels qui touchent toute la population. Nous allons proposer aussi de vrais débats politiques et économiques sans langue de bois avec des émissions en pleine immersion chez les familles et dans les villages qui nous offrent leurs savoirs et connaissances. Une chance !

Quelle est votre ambition pour cette nouvelle télé ?

Je vise très haut pour en avoir ne serait-ce qu’un tout petit peu. Je souhaite que Tfa soit la chaîne panafricaine n°1 d’Europe et d’Afrique, je souhaite que nous soyons les concurrents directs de Canal +. Je n’ai pas peur du travail et des sacrifices à fournir, car c’est mon quotidien à vrai dire. Dieu a Dit «Demandez moi, je vous donne», et j’ai demandé.