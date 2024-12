Après la survenue brutale du Covid-19, le monde a été contraint de se réajuster pour continuer à fonctionner. Pour éviter la rupture des enseignements-apprentissages, le projet Imaginecole a été conçu par l’Unesco pour permettre aux élèves de poursuivre leurs études. Et l’organisme des Nations unies pour l’éducation a décidé de livrer ce projet à l’Etat pour le poursuivre. Par Justin GOMIS –

Avec le Covid-19, tout l’écosystème de la société a été remodelé. Par exemple, Imaginecole a été créé pendant la pandémie pour permettre aux élèves de poursuivre leurs études à travers le numérique. Cette initiative a atteint aujourd’hui sa maturité. Et les acteurs de l’éducation pensent pouvoir transmettre ce projet aux autorités. «Nous arrivons à une étape où nous allons confier le projet au pays. On va confier le projet au Sénégal. Nous avons eu plusieurs formations virtuelles, des webinaires sur le numérique, l’éducation, l’utilisation de l’Intelligence artificielle en classe, le développement de compétences toujours axées sur le numérique pour les enseignants», déclare Idalina Rodriguez Turpin, Coordonnatrice régionale de l’initiative Imaginecole pour l’Unesco. Mais, pour ce faire, l’Unesco, en partenariat avec France Education International et le Réseau Canopé, a organisé deux ateliers pour valider cette offre : «un premier sur l’utilisation optimale des ressources éducatives, numériques d’Imagine-cole qui sont disponibles et en libre accès sur la plateforme Imagine école, mais également un atelier pratique sur la création de contenu numérique avec la bande dessinée numérique», précise Idalina Rodriguez Turpin.

L’objectif est de promouvoir l’utilisation optimale des ressources numériques pédagogiques d’Imaginecole et de développer des contenus éducatifs innovants sous forme de bandes dessinées numériques. Ce projet, lancé pour assurer la continuité pédagogique en temps de crise sanitaire, «soutient aujourd’hui la transformation numérique des systèmes éducatifs dans 11 pays d’Afrique francophone».

Aujourd’hui, il est bon de «former les enseignants et décideurs à intégrer les outils numériques dans leurs pratiques pédagogiques, de promouvoir l’utilisation de bandes dessinées comme outil d’apprentissage créatif et inclusif, et de renforcer la visibilité de l’initiative Imaginecole auprès des parties prenantes».

Cet événement, qui s’inscrit dans une démarche de modernisation et d’innovation pédagogique au Sénégal et dans la sous-région, a réuni des décideurs, des inspecteurs d’Académie et des enseignants du primaire et du secondaire, dans le cadre de l’initiative Imaginecole. Selon la Coordonnatrice régionale de l’initiative Imaginecole pour l’Unesco, «il y a plusieurs activités autour de la plateforme. Il y a une plateforme régionale avec toutes les ressources, que ce soit en maths en français, en philosophie ou en informatique, qui sont disponibles pour les élèves, que les enseignants peuvent utiliser. Mais également des formations spécialement développées pour les enseignants». D’après toujours Idalina Rodriguez Turpin, la formation des enseignants a porté sur la confirmation au numérique.

«On a eu 12 sessions sur comment faire une classe virtuelle, comment utiliser l’image, la voix, le son, comment créer du contenu pour une classe à distance, comment utiliser les modes asynchrones dans un environnement de formation à distance. Mais aujourd’hui, beaucoup plus sur comment utiliser ces outils qui sont mis à notre disposition, notamment ce qui nous permet de faire l’Intelligence artificielle pas à distance mais dans la classe», a-t-elle dit. Dans les pays du Nord, les enfants font tous leurs devoirs grâce à l’Intelligence artificielle. «Aujourd’hui, on en est loin. Donc il faudrait que les enseignants puissent maîtriser toutes ces innovations afin de mieux suivre et fournir les meilleurs outils ludiques pour motiver les élèves aux enseignements. On sait aujourd’hui qu’une classe avec juste la craie et le tableau, une classe à côté où on utilise une bande dessinée pour le sujet de maths ou français pour les jeunes élèves, on devine tout de suite où va la motivation», explique-t-elle.

Sur le plan budgétaire, la structure promet d’accompagner ces pays de manière individuelle. «Dans le cadre de la coalition mondiale pour l’éducation, nous avons divers partenaires dont certains qui travaillent dans le satellite. En Côte d’Ivoire par exemple, on a eu à faire un pilote dans un village où il n’y a pas d’électricité, pas d’internet. Les contenus d’Imaginecole étaient postés sur le satellite de ce partenaire et cette école a eu un accès à la plateforme et aux différentes ressources pour les élèves et pour les enseignants dans le cadre de ce pilote. On pourrait imaginer faire la même chose au Sénégal», propose Mme Idalina Rodriguez.

Mouhamadou Lamine Barro, conseiller au niveau du ministère de l’Education nationale, renchérit : «Pour offrir un enseignement de qualité à tous, il faudra s’adapter aux réalités du numérique et de l’Intelligence artificielle. Et il n’y aura aucune perturbation du curricula sénégalais.»

Il faut savoir qu’Imaginecole vise à soutenir la continuité pédagogique en Afrique francophone au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal, au Tchad et au Togo.

justin@lequotidien.sn