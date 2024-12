Abdoulaye Dia est nommé nouveau Secrétaire général du Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (Eeeoa) ou West african power pool (Wapp en anglais). La nomination du Sénégalais a été officialisée lors de l’Assemblée générale du Wapp, tenue le 29 novembre 2024 à Abidjan, Côte d’Ivoire.Par Dialigué FAYE –

Le Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (Eeeoa) ou West african power pool (Wapp en anglais) a un nouveau Secrétaire général. Il s’agit de Abdoulaye Dia. Nommé lors de l’Assemblée générale du Wapp, tenue le 29 novembre 2024 à Abidjan, Côte d’Ivoire, le Sénégalais va remplacer à ce poste le Burkinabè Siengui Apollinaire Ki.

Abdoulaye Dia n’est pas en terrain inconnu. Il est présenté comme étant un homme du sérail. Retraçant son parcours, l’institution spécialisée de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) mentionne dans un communiqué : «M. Dia est un ingénieur électromécanicien chevronné, diplômé de l’Ecole supérieure interafricaine d’électricité (Esie) de Bingerville, en Côte d’Ivoire. Il a démontré un engagement envers l’intégration africaine à travers ses études et son travail dans divers environnements multiculturels et multinationaux. Son parcours professionnel impressionnant comprend des postes de direction clés au sein du secteur de l’énergie, tant au niveau national qu’international.»

Avant de rejoindre le Wapp, note le document, «M. Dia a occupé des postes de responsabilité clés à la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), en tant que directeur de la Communication et de l’informatique, directeur Trans­port d’énergie et Secrétaire général. Il a également servi au ministère du Pétrole et des énergies du Sénégal en tant que directeur de Cabinet du ministre et a été Président du conseil d’administration (Pca) du Fonds spécial de soutien au secteur de l’électricité du Sénégal. De plus, il a dirigé la Société d’exploitation de Manantali et de Felou (Semaf) pour l’Orga­nisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs)».

Ainsi, considèrent les responsables de l’institution, «la vaste expérience de M. Dia au sein du Wapp, notamment en tant que membre du Comité technique et d’exploitation (Cte), président de la task force «Fibre optique noire» du Wapp et représentant de la Senelec au Conseil exécutif, lui confère une compréhension approfondie des missions et des défis de l’organisation.

Le Wapp est convaincu que le leadership et l’expertise de M. Dia permettront de relever les défis auxquels l’organisation est confrontée et de renforcer la coopération régionale pour garantir un accès durable à l’énergie dans la sous-région. Le Wapp sollicite le soutien de tous les partenaires pour assurer le succès du Sénégalais dans ses nouvelles fonctions».

Pour rappel, le West African power pool est «une institution spécialisée de la Cedeao chargée de l’intégration des systèmes électriques nationaux dans un marché régional unifié de l’électricité. Son objectif ultime est de garantir aux populations des Etats membres de la Cedeao un approvisionnement fiable en énergie électrique à des coûts compétitifs».

L’institution a pour «mission de promouvoir et développer des infrastructures de production et de transport d’énergie électrique, ainsi qu’assurer la coordination des échanges d’énergie électrique entre les Etats membres. Elle a pour objectif d’intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l’électricité en vue d’assurer, à moyen et long termes, un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à un coût compétitif aux populations».

