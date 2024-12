Waly Diouf Bodian s’invite dans le débat relatif à la mairie de la ville de Dakar en faisant savoir son souhait de ne plus voir le maire Barthélemy Dias continuer à diriger ladite collectivité locale. Intervenant après la radiation de l’édile de la capitale de son poste de député après l’installation de la 15ème législature, le Dg du Port autonome de Dakar (Pad) revient à la charge. Ce, après avoir jeté, dans un passé récent, une pierre dans le jardin de l’opposition.

Par Amadou MBODJI – Waly Diouf Bodian, Direc­teur général du Port autonome de Dakar (Pad), parle de la mairie de la ville de Dakar. A ce propos, M. Bodian a exprimé, hier, sa volonté de ne plus voir Barthélemy Dias à la tête de cette institution muni­cipale.

««Dégager Barth’ de la mairie» est une exigence de la Loi, qui s’impose à toute autorité administrative compétente», écrit le Dg du Port autonome de Dakar sur Facebook.

«Je ne vois pas au nom de quel accommodement moral on devrait prolonger illégalement son mandat», enchaîne-t-il.

Adepte des déclarations «polémiques», le patron du Port autonome de Dakar s’en était pris aux membres du régime de l’Apr en disant que le pouvoir ne devrait pas s’acoquiner d’«opposants milliardaires».

Profitant d’une soirée de gala à Keur Massar à laquelle il prenait part, le patron du Port de Dakar avait livré un discours à l’endroit des nouveaux opposants, en faisant allusion à la gestion des deniers publics sous l’ancien régime. «On ne peut pas gérer ce pays avec des dizaines d’opposants milliardaires qu’on laisse circuler librement», déclarait Waly Diouf Bodian.

A propos d’une éventuelle chasse aux sorcières, Waly Diouf Bodian avait indiqué qu’il reste à savoir si la Justice va engager des poursuites contre certains dignitaires du régime précédent épinglés par les rapports des organes de con­trôle.

Le responsable du parti Pastef s’était illustré à travers une autre attaque à l’endroit de l’Apr. L’un des hommes forts de Pastef et proche de Ousmane Sonko avait soutenu qu’il faut nettoyer certains secteurs de l’Etat encore dirigés par des hommes de Macky Sall.

«Le pays n’a pas été suffisamment nettoyé, car des apéristes sont encore aux manettes dans certains secteurs», avait déclaré Waly Diouf Bodian sur sa page Facebook.

Barth’ défend son mandat de maire de Dakar

Pour ce qui est de son mandat de maire de la ca­pi­tale, Barthélemy Dias a affirmé, lors de sa dernière conférence de presse à l’Hôtel de ville de Dakar, son intention de rester à la tête de la ville de Dakar.

«L’article 135 du Code général des collectivités territoriales stipule que la révocation d’un maire est possible uniquement en cas de condamnation pour crime. Or, j’ai été condamné pour un délit, pas pour un crime», précise M. Dias. Il dénonçait, par la même occasion, les «manœuvres» visant à le démettre de ses fonctions. «Ceux qui cherchent à manipuler les textes pour justifier une éventuelle destitution, je leur fais savoir dès maintenant que cela n’arrivera pas. Je n’irai pas plus loin, nous ne céderons pas d’un millimètre», faisait-il savoir lors de sa rencontre avec la presse lundi dernier.

ambodji@lequotidien.sn