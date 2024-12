«Je suis assistante administrative au Fongip, j’ai été licenciée le 28 novembre 2024 pour absences non justifiées, d’après eux», révèle Fama Diagne Guèye. Elle explique : «ces absences ont été intégralement justifiées pour les unes et les autres par des lapsus émanant de l’administration, particulièrement de la cellule juridique et des ressources humaines qui lui servent d’appui pour exécuter ses forfaitures. Il s’agit tout simplement de licenciements prémédités vu le délai de mise en œuvre entre la demande et la matérialisation», regrette Mme Guèye, recrutée par le Fongip «depuis le 2 février 2024 avec un Cdi, et j’occupais un poste vacant». Elle n’est pas la seule à être dans cette situation : «Nous sommes 9 agents et nous avons tous été licenciés pour les mêmes motifs, et certains ont été licenciés parce qu’ils ont demandé leurs avenants après avoir été affectés. Nous n’allons pas nous laisser faire puisque nous avons foi en notre Justice, et le Droit sera lu dans cette affaire. Cette injustice ne va pas prospérer.» Elle dénonce avec insistance : «Cette affaire a des relents politiques puisque ces demandes d’explications sont ciblées, tous les licenciements et affectations sont abusifs. C’est une purge des agents identifiés de l’Apr.»

L’Administratrice générale du Fongip assume

L’Administratrice générale du Fongip campe sur ses positions. Ndèye Fatou Mbodj ne semble pas être encline à revenir sur sa décision : «Le Fongip n’est pas là que pour les Dakarois. Dakar d’accord, mais aussi les centres qui sont dans les autres régions pour que tous les Sénégalais puissent se l’approprier. Et ces affectations sont justifiées parce que c’est dans le contrat de travail. Des licenciements, s’il y en a eu, c’est parce qu’il y a des agents qui se sont permis d’avoir plus de 80 jours d’absence non justifiés. Il y a des agents qui ont été recrutés à des postes de responsabilité et qui n’ont même pas eu le Bac. Y’a des chauffeurs qui ont été recrutés et qui n’avaient pas de permis de conduire, c’est un scandale et je ne l’accepterai jamais au Fongip.» Interoggée par Rfm, elle poursuit : «Ceux qui parlent de décision politique, je suis certes de Pastef, je l’assume, mais je ne suis pas là pour politiser le Fongip. Quand je rentre au Fongip, ma casquette de membre de Pastef, je la laisse dehors et je rentre en tant qu’Administra-trice générale.

J’ai pris des gens qui sont de l’Apr à des postes de responsabilité parce que je ne regarde pas leur affiliation à un parti politique. Ce qui m’intéresse, c’est la compétence et ce que la personne peut apporter au Fongip.»