L’imam Oumar Diène dit être contesté par «seulement 2 ou 3 personnes» en tant que coordonnateur de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. A l’imam de la Grande mosquée de Dakar Alioune Moussa Samb, le successeur de feu Iyane Thiam rappelle que l’Association des imams et oulémas du Sénégal est une affaire nationale et non de Lébous.

Le coordonnateur par intérim de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) n’a pas perdu de temps pour répondre à l’imam de la Grande mosquée de Dakar qui contestait sa désignation. Alioune Moussa Samb, soutenu par le Grand Serigne Abdoulaye Makhtar Diop, a indiqué samedi à Yoff que son choix se portait sur Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène de Thiès. «La voix de l’imam Alioune Moussa Samb ne dépasse pas la Grande mosquée de Dakar. C’est moi qui l’ai élu au grade de cadi de Dakar. Ndiéguène, cela fait 9 ans qu’il n’est pas venu siéger au sein de la commission. Il est malade tout comme Alioune Moussa Samb. C’est pour ça qu’il ne veut pas ouvrir la Grande mosquée. Il faut rouvrir la mosquée et chercher un autre imam», a répliqué l’imam Oumar Diène, coordonnateur de la Conacoc, joint par téléphone hier en début de soirée.

L’imam rappelle être dans la commission depuis 27 ans et que celle-ci est régie par des statuts et un règlement intérieur. «Que le Grand Serigne (Abdoulaye Makhtar Diop) et l’imam Moussa Samb nous disent où il est indiqué que le président de l’Association des imams ou oulémas du Sénégal doit être obligatoirement de Dakar. Ce n’est pas une association des Lébous. Les imams des autres régions peuvent diriger cette association, qui est nationale et non une affaire de Lébous», corrige l’imam Diène qui dit diriger cette commission «bénévolement, sans rénumération».

Le successeur de feu Mourchid Iyane Thiam dit avoir un «contentieux personnel» avec l’imam de la Grande mosquée. Raison pour laquelle, ajoute-t-il, Alioune Moussa Samb ne le supporte pas. «Je l’ai devancé à la Grande mosquée, au moins de 20 ans. J’étais Secrétaire général de la Grande mosquée de Dakar et on a toujours eu des conflits. Alioune Moussa Samb n’est même pas membre de l’Association des imams et oulémas du Sénégal parce qu’il n’y siège pas. Il y a un vieux contentieux entre lui et moi. Je vais, un jour, étaler ça sur la place publique. Je suis droit dans mes bottes, car étant contesté par seulement 2 ou 3 personnes», conclut l’imam Diène, qui exclut toute démission de la tête la Conacoc.