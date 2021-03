A l’instar de beaucoup de Sénégalais, Me Bassirou Ngom est outré par les «propos ethnicistes» qui polluent l’espace public ces derniers jours.

C’est une sorte de mise en garde que Me Bassirou Ngom a tenu à adresser à certains Sénégalais qui, ces temps derniers, ont pollué l’atmosphère avec des propos à relents «ethnicistes» et pouvant compromettre l’unité nationale. «Personne ne peut entamer la belle symbiose qui existe dans notre pays», a martelé le directeur général de la Société nationale de recouvrement (Snr) qui condamne des «propos abjects». Faisant allusion aux commentaires relatifs à l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko ainsi qu’à la bagarre qui aurait opposé des étudiants membres de Ndefleng et Kekendo dans le campus social de l’Ucad, il déclare : «Ces genres de propos, nous ne les connaissons pas. Ce qui fait le charme du Sénégal, c’est le cousinage à plaisanterie que nous démontrons ici, à Niakhar, en plein cœur du Sine, où je suis entouré d’un Diola, M. Diatta, et d’un Peulh, M. Kâ. C’est cela le Sénégal que nous voulons montrer à la face du monde.» Il se dit convaincu que ce qui s’est réellement passé à l’Ucad, dans la nuit de jeudi à vendredi derniers, est différent de ce qui a été relaté dans la presse.

Le Dg de la Snr s’exprimait samedi à Niakhar, en marge de la journée de consultations médicales gratuites dont il a fait bénéficier aux populations de son terroir, en collaboration avec la promotion sortante de la Faculté de médecine de l’Ucad, parrainée par le Pr Moussa Seydi. Selon le Pr Ibrahima Kâ, directeur du Centre national d’oncologie de Diamniadio et également parrain de cette 100e promotion, cette activité s’inscrit dans une tradition de la Faculté de médecine de l’Ucad. En effet, il est d’usage, selon lui, qu’à la fin de la formation initiale, c’est-à-dire en 6e année, la promotion sortante organise des activités socio-culturelles parmi lesquelles des journées de consultations gratuites au profit des populations défavorisées de l’intérieur du pays.