Après la grande mobilisation de l’Apr de Matam, Sidiki Kaba a aussi fait parler de lui à Tamba en drainant une foule immense sur plusieurs dizaines de mètres. Samedi, pendant plus de trois tours d’horloge, le responsable de l’Apr a sillonné les principales artères de la ville, dopé par le slogan «Ambé saa i noofé ! (Nous mourons pour ta cause !)». «Il est normal pour les responsables que nous sommes, après quelques moments d’absence dans la ville, de revenir communier avec nos bases affectives. Nous avons été très honorés de voir les populations engagées pour la cause du président de la République. Nous lui réitérons tout notre soutien indéfectible et tout notre engagement à travailler avec lui pour l’épanouissement des populations à la base», a dit Sidiki Kaba. Dans la dynamique de répondre au «mal-vivre» de la jeunesse qui était dans la rue, comme le disait le chef de l’Etat dans son discours du 8 mars, le ministre des Forces armées a offert des motos Jakarta. «Ce moyen de transport fait aujourd’hui partie du quotidien des Tambacoundois. Beaucoup de jeunes s’activant dans le secteur du transport y trouvent leur salut. C’est pourquoi nous avons jugé utile de les appuyer et de les accompagner. C’est aussi une manière d’accompagner et d’aider le président de la République dans sa politique d’emploi et d’insertion des jeunes», a ajouté le ministre. Qui rappelle avoir offert près d’une centaine de motos, en attendant les autres lots qui arrivent. Pour les femmes, Sidiki Kaba a mis à leur disposition une enveloppe de 10 millions après une autre qui a été distribuée il y a quelques semaines. L’inaugu­ration du poste de santé et de la mosquée du quartier Pont aura aussi ponctué le week-end du ministre. «Grâce à la fondation Sonatel qui nous a accompagnés, nous avons réussi à remettre à neuf le poste de santé du quartier Dépôt. Les investissements ont coûté plus de 80 millions. Ce qui fait qu’aujourd’hui les populations peuvent y bénéficier de soins de santé de qualité. Et surtout les femmes dont la maternité a été entièrement refaite et équipée de matériels médicaux de dernière norme», s’est-il réjoui.