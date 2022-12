Après plus d’un mois de prison, Pape Alé Niang, inculpé pour divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques, a bénéficié hier d’une liberté provisoire.

Par Justin GOMIS – Le soulagement est à la hauteur de la combativité de ses confrères. Pape Alé Niang a bénéficié d’une liberté provisoire moins d’une semaine après son audition dans le fond du dossier. Le pool d’avocats du journaliste a réussi à avoir un avis favorable du juge d’instruction et sans opposition du ministère public. Et le magistrat-instructeur, qui l’a placé sous contrôle judiciaire, lui a retiré son passeport et lui a interdit de voyager et de communiquer sur le dossier. En tout cas, le soulagement est général dans les rangs de la Coordina-tion pour les associations de presse (Cap), qui avait engagé le combat pour sa libération. Après la publication d’un édito commun et d’un mémorandum suivi de deux Conseils des médias et d’une marche nationale, la Coordination des associations de presse (Cap) a multiplié les actions pour le sortir de prison.

Arrêté le 9 novembre 2022, le directeur du site d’informations Dakar Matin avait entamé une grève de la faim pour dénoncer son «arrestation arbitraire», le 2 décembre dernier. Eprouvé et mal en point, PAN, qui avait même annulé ses visites, avait été extrait de la cellule de la Maison d’arrêt de Sébikotane pour bénéficier de soins dans une clinique. Il y avait été reconduit le 13 décembre dernier.

Aujourd’hui, tout le monde se satisfait de cette libération, car son incarcération a soulevé une vague d’indignation dans ce pays. Surtout que depuis 2004, aucun journaliste n’a été emprisonné au Sénégal pour des délits de presse. «Nous sommes heureux de cette décision de Justice qui va permettre à Pape Alé Niang de retrouver sa famille, ses amis et qui va surtout pouvoir reprendre son travail de journaliste, déclare le Secrétaire général de Rsf, Christophe Deloire. Sa détermination était évidente quand nous lui avons rendu visite en prison. Nous sommes heureux que l’appel que nous avons lancé avec nos consœurs et confrères sénégalais ait été entendu. Nous demandons dorénavant aux autorités sénégalaises d’abandonner toutes les charges qui pèsent contre lui.»

Inculpé pour divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques, Pape Alé Niang a été écroué le 9 novembre 2022. Le Sénégal occupe la 73e place sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse 2022.

