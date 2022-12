Le Programme alimentaire mondial (Pam) a retenu la machine à décortiquer le fonio, dans le cadre de son initiative «Innovation challenge» pour réaliser l’objectif zéro faim dans le monde. Une cérémonie de présentation des projets aux partenaires techniques et financiers a été organisée par le Pam, le 30 novembre dernier à Munich en Allemagne.

Par Pape Moussa DIALLO – Huit cent vingt-deux, c’est le nombre de solutions examinées par le Programme alimentaire mondial (Pam) au titre de son initiative «Innovation challenge» pour lutter contre la faim dans le monde dans un contexte de crise climatique. La machine à décortiquer le fonio, mise au point par le chercheur, inventeur et ingénieur des dispositifs d’insertion professionnelle, Sanoussi Diakité, fait partie des sept innovations qui ont été retenues pour réaliser l’objectif zéro faim dans le monde. C’est une nouvelle ère qui s’annonce pour le fonio qui vient de pénétrer dans le champ d’intérêt du Pam pour aider à venir à bout de la faim dans le monde. Présent à Munich en Allemagne, le 30 novembre dernier, pour les besoins de la cérémonie de présentation de son projet face à un parterre de partenaires techniques et financiers, Sanoussi Diakité a laissé entendre que «c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour cette céréale ouest-africaine». Il s’est également réjouit du vif intérêt que sa présentation a suscité et l’adhésion qu’elle a rencontrée.

Le Pam continue de faire preuve d’innovation dans ses efforts pour résoudre le problème de la faim dans le monde. C’est dans cette quête perpétuelle de solutions idoines que le «défi de l’innovation 2022 du Pam» a été lancé et appelant à des solutions innovantes pour faire face à la crise climatique. D’après le Pam, cette dernière est l’un des plus grands «problèmes» auxquels le monde est confronté de nos jours.

«C’est, avec les conflits et l’instabilité économique générale, la principale raison pour laquelle 811 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. 189 millions de personnes supplémentaires souffriraient de la faim dans un monde plus chaud de 2°C», prévient l’organisme d’aide alimentaire de l’Organisation des Nations unies (Onu). De l’avis de l’organisme onusien, les personnes qui ont le moins de ressources pour faire face sont souvent «les plus touchées». Dans les pays en développement, renseigne le Pam, «la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes a doublé depuis le début des années 1990.

La région du Sahel en Afrique se réchauffe 1,5 fois plus vite que le reste du monde». «Les changements rapides de température menacent la sécurité alimentaire en entravant le rendement des cultures, la pêche et la production animale», fait-il constater.

La décortiqueuse de fonio

La décortiqueuse de fonio est une machine de transformation des aliments qui accélère la transformation du fonio, une culture qui pousse en Afrique de l’Ouest. Alors que les crises et conflits se multiplient, leurs effets mondiaux se font durement sentir au Sahel et en Afrique de l’Ouest, où plus de 38 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Les impacts de la guerre en Ukraine et la hausse des prix des denrées alimentaires pourraient pousser 7 à 10 millions de personnes supplémentaires à dépendre de l’aide alimentaire.

Le fonio est une culture de base nutritive et résistante au changement climatique qui a récemment subi une baisse de production en raison des difficultés de le traiter à la main. L’équipe Fonio propose une machine capable de traiter le fonio trente fois plus vite couplée à une formation innovante qui aide les jeunes à développer des compétences agricoles.