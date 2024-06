Le Collectif des villages impactés par les Industries chimiques du Sénégal (Ics) n’a pas attendu longtemps pour apporter des éclaircissements sur le litige qui l’oppose à la Direction générale de la société.

«L’objet du présent litige est le retard noté dans le paiement de la deuxième phase des sondages. Il n’a jamais été question d’une renégociation et/ou reconsidération du barème d’indemnisation déjà validé», précise le Collectif des impactés. Lequel rappelle que «la Commission départementale a déjà procédé à l’évaluation des sondages effectués lors de la deuxième phase, et les impactés attendent le paiement de leur argent depuis des mois».

Après évaluation, la commission avait recensé «103.7 hectares endommagés, 170 trous de sondage, 38 203 espèces arboricoles et forestières détruites, 1251 mètres linéaires de haies vives détruits, pour un coût total de 760 405 859 francs Cfa et 645 impactés». Ils ne demandent que le respect des engagements pris par les Ics sous la supervision du sous-préfet de Méouane (M. Abdou­laye Kharma) et des membres de la Commission départementale en charge de l’évaluation des impacts. «Nous continuerons à réclamer ce qui nous revient de droit jusqu’à ce que les Ics respectent leurs engagements, à savoir le paiement de la totalité des 760 000 000 francs Cfa et l’évaluation des impacts restants», déclare le collectif.