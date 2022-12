Lieu de ventes et d’échanges commerciaux, le Marché d’intérêt national (Min) de Diamniadio offre toutes les commodités et garanties aux usagers, notamment les acteurs du secteur du commerce et, ce sur toute la chaîne de transmission. Pour un bon suivi et contrôle de l’application de la baisse des prix, les acteurs prônent la mise en selle et l’appropriation dudit marché qui pourrait jouer le rôle non seulement de régulateur, mais aussi permettre un meilleur dialogue entre les différents acteurs.

Ce serait un gâchis de laisser le Marché d’intérêt national en l’état, en dehors du système, pour veiller à une meilleure application des prix fixés par le gouvernement du Sénégal à l’issue des concertations avec les acteurs du secteur du commerce. Ce lieu de ventes et d’échanges commerciaux offre toutes les commodités et garanties aux usagers, notamment les acteurs du secteur du commerce et, ce sur toute la chaîne de transmission. C’est un marché de standard international qui doit prendre toute sa place et jouer pleinement son rôle de régulateur au regard des nouvelles mesures et de l’urgence de poursuivre et de maintenir un dialogue permanent avec les acteurs. «Le marché a un rôle central» à jouer dans la régulation des prix, assure Arona Ngom, Secrétaire municipal de la mairie de Diamniadio qui abrite l’infrastructure. Quand bien même, l’Etat a consenti des efforts visant à alléger le panier de la ménagère par la baisse des prix, M. Ngom fera remarquer que «nous sommes tous au courant des problèmes liés à la cherté de la vie d’une part et d’autre part de la spéculation» dont font l’objet certains produits de première consommation. Dans un Etat organisé, le gouvernement doit se doter d’organes et/ou d’entités qui régulent le marché. A cet effet, notre interlocuteur de renseigner : «Le Marché d’intérêt national est un dispositif important pouvant participer à la régulation du marché.»

Pour lui, la vocation première du marché est d’«assurer la disponibilité de produits frais» sur le marché. Suffisant pour lui de plaider pour une meilleure régulation des prix par la mise en place d’un dispositif avec le déploiement d’un dispositif de contrôleur économique au niveau du Min pour veiller au respect des prix, mais aussi et surtout de travailler pour la fréquentation et une meilleure appropriation du marché par les acteurs. Saïd Tarafi est un Marocain, importateur-exportateur de fruits, notamment la mandarine. Il ne cache pas l’importance du Marché d’intérêt national dans la facilitation des échanges commerciaux, mais aussi de la facilitation de la conservation et des commodités que le marché offre. Fièrement, il lance : «j’ai déjà pris mon magasin. Il est immatriculé C11, avec la clef en main» en guise de preuve. Ousmane Ba, responsable du marché de fruits dit «pack» de Diamniadio, s’inscrit dans le même registre pour dire que le Marché d’intérêt national est «une opportunité pour nous». «C’est un lieu d’harmonisation des prix. Il nous offre aussi l’avantage de faire la rencontre d’autres commerçants avec lesquels nous pourrions collaborer et développer des activités», a expliqué le sieur Ba. C’est le même son de cloche chez Bassirou Ba, responsable du Regroupement des commerçants de la rue El hadj Mbaye Guèye (ex-Sandiniérie), réputée pour ses échanges commerciaux, notamment en fruits, qui n’a pas manqué de saluer l’ouverture d’esprit et le leadership du Dg du Marché d’intérêt national, Mohamedou A. Mbaye.

Le Marché d’intérêt national est un service public de gestion des marchés dont l’accès est réservé aux producteurs et commerçants qui contribuent à l’organisation et à l’animation des circuits de distribution des produits agro-alimentaires, à l’instauration d’une concurrence saine et loyale dans ces secteurs économiques et participe à l’objectif de sécurité alimentaire des populations. Les opérateurs présents sur ledit marché sont des grossistes ou des importateurs de produits agricoles ; les clients, des restaurateurs privés ou collectifs, des comités d’entreprises et des centrales d’achat de la grande distribution. Il est un lieu de négoce de gros dont la mission est de proposer à l’ensemble des Sénégalais, une alimentation sûre, diversifiée et en quantité suffisante, en droite ligne de la politique publique en la matière inscrite dans le programme du président de la République.